HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı öldürülen PKK'lıların ailelerine para yollamış

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın İmralı’da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan’ın resim ve posterlerinin yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç Örgüt propagandası suçundan alınan ilk ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakılmışlardı. İlçe binasında yapılan detaylı incelemeler ve ele geçirilen veriler ışığında HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ile söz konusu partinin aynı ilçe yönetiminde yer alan Dilan Kılıç, önceki gece İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yeninden gözaltına alınmıştı.

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KCK Ana davasının firari sanığı

Yürütülen soruşturma kapsamında ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlaması yeniden gözaltına alınan Sağlam ve Kılıç’ın emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonda el konulan belgeler ve dijital materyallerde çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. El konulan doküman ve dijitaller Siber Suçlarla Mücadele Şubesince tek tek incelenirken, HDP Esenyurt İlçe Başkanı Sağlam’ın, kamuoyunda “KCK ana davası” olarak bilinen ve yargılaması 18 Ekim 2010’da Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın firari sanıkları arasında uzun zamandır arandığı ortaya çıktı.

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Örgütün uzantılarından TAK’taki teröristlere ait 100 bine yakın fotoğraf arşivine ulaşıldı

Yine örgütsel dokümanlarda ele geçirilen belgelerde, 2004 yılında PKK/KCK tarafından kurulan, Türkiye’nin metropollerinde, turistik bölgelerinde sivillere, askerî hedeflere yönelik bombalı saldırı, intihar eylemi ve kundaklama türünde sansasyonel saldırılar düzenleyen sözde ‘Kürdistan Özgürlük Şahinleri’ (TAK) üyelerine ait olduğu belirlenen silahlı eğitimlere dair fotoğraf arşivine ulaşıldı. Yaklaşık 100 bine yakın fotoğraf karesinin yer aldığı örgüt arşivinde, silahlı ve silahsız eğitimlerden geçirilen teröristlerin isim ve yaşları ile kod adları bulunuyor.

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Ayrıca HDP içinde faaliyet gösteren “Sosyal Hizmetler” adlı birimden ölen teröristlerin ‘statüsü’ doğrultusunda ailelerine düğün, bayram ve cenaze gibi anma ve kutlama merasimlerinde para aktarıldığını gösteren tutanakların da ele geçirildiği öğrenildi.

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Teröristlerin ailelerine ait güncel adres kayıtları tutulmuş

Ele geçirilen belgeler arasında güvenlik kuvvetlerince girilen çatışmalarda ölen PKK’lıların birinci ve ikinci derece yakınlarının adres bilgilerinin yer aldığı uzunca listeye ulaşıldı. Söz konusu listenin hangi tarihten itibaren tutulduğu ise henüz bilinmiyor.

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OYNAT 01:06 Buldan HDP Esenyurt binasındaki PKK paçavralarını elebaşı Apo için 'sayın' deyip savundu: Bildiğimizden şaşmayız HDP'nin İstanbul Esenyurt İlçe binasında terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin ve PKK paçavralarının çıkmasını savunan HDP'li Pervin Buldan, “İlçe binamızdaki görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak partimizi terörize etmeye çalışanlara sesleniyoruz; size buradan ekmek çıkmaz” dedi. BiP'te paylaş

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