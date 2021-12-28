HDP ile görüşme sonrası soruya izin yok ‘Parti tabanından tepki gelir’ korkusuyla HDP’yle ittifakı gizliden yürüten muhalefet partileri, bu tutumu aralarındaki görüşmelerde de yansıtıyor. HDP’nin Eş Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, son bir hafta içinde Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve CHP’ye ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamalarda, gazetecilerin soru sormasına izin verilmeyerek basın toplantıları sonlandırıldı.

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