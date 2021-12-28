HDP ile görüşme sonrası soruya izin yok

HDP’li Pervin Buldan ve Mithat Sancar, muhalefet partilerine ziyaret turu başlattı. Bu kapsamda, 22 Aralıkta Saadet Partisi’ne, 27 Aralıkta Gelecek Partisi’ne, 28 Aralıkta ise sırasıyla DEVA Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne bir ziyaret gerçekleştirdiler.
TOPLANTILAR BİTİRİLDİ
Heyetler arası görüşmeler sonrası, partilerin genel başkanları kameralar karşısına geçerek temaslarına ilişkin genel değerlendirmelerde bulundular. Ancak toplantıların hiçbirinde, alışılmışın aksine basın mensuplarının soru sormasına izin verilmedi. Kısa konuşmalar sonrası basın toplantıları sona erdirildi.
"HOŞUNUZA GİTMEYECEK"
- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşunuza gitmeyecek bir konu var. Soru almayacağız” diyerek konuşmasını tamamladı ve ardından toplantıyı sona erdirdi.
"SORU CEVAP YOK"
- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Çok teşekkür ediyoruz. Ev sahipleri olarak temel talepleri bizim için önem taşır. Kendilerinden gelen talep doğrultusunda soru cevap bölümünü bugün yapmayacağız” dedi.
"ORTAK KARAR ALDIK"
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “Teşekkürler. Ortak soru almama kararımız var. Bunu da değerli basın mensuplarına iletmiş olalım” sözleriyle basın toplantısını noktalandırdı.