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POLİTİKA

HDP ile görüşme sonrası soruya izin yok

‘Parti tabanından tepki gelir’ korkusuyla HDP’yle ittifakı gizliden yürüten muhalefet partileri, bu tutumu aralarındaki görüşmelerde de yansıtıyor. HDP’nin Eş Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, son bir hafta içinde Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve CHP’ye ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamalarda, gazetecilerin soru sormasına izin verilmeyerek basın toplantıları sonlandırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP ile görüşme sonrası soruya izin yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.

HDP’li Pervin Buldan ve Mithat Sancar, muhalefet partilerine ziyaret turu başlattı. Bu kapsamda, 22 Aralıkta Saadet Partisi’ne, 27 Aralıkta Gelecek Partisi’ne, 28 Aralıkta ise sırasıyla DEVA Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne bir ziyaret gerçekleştirdiler.

TOPLANTILAR BİTİRİLDİ

Heyetler arası görüşmeler sonrası, partilerin genel başkanları kameralar karşısına geçerek temaslarına ilişkin genel değerlendirmelerde bulundular. Ancak toplantıların hiçbirinde, alışılmışın aksine basın mensuplarının soru sormasına izin verilmedi. Kısa konuşmalar sonrası basın toplantıları sona erdirildi.

"HOŞUNUZA GİTMEYECEK"

  • Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşunuza gitmeyecek bir konu var. Soru almayacağız” diyerek konuşmasını tamamladı ve ardından toplantıyı sona erdirdi.

HDP-Saadet Partisi görüşmesi sonrası gazetecilerden soru alınmadı
OYNAT 00:29
HDP-Saadet Partisi görüşmesi sonrası gazetecilerden soru alınmadı
HDP'nin Eş Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Saadet Partisi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrası basın toplantısı düzenlendi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel bir değerlendirme yaptıktan sonra 'Hoşunuza gitmeyecek bir konu var. Soru almayacağız' diyerek basın toplantısını sona erdirdi.

"SORU CEVAP YOK"

  • Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Çok teşekkür ediyoruz. Ev sahipleri olarak temel talepleri bizim için önem taşır. Kendilerinden gelen talep doğrultusunda soru cevap bölümünü bugün yapmayacağız” dedi.

"ORTAK KARAR ALDIK"

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “Teşekkürler. Ortak soru almama kararımız var. Bunu da değerli basın mensuplarına iletmiş olalım” sözleriyle basın toplantısını noktalandırdı.

HDP-CHP görüşmesi sonrası Kılıçdaroğlu soru almadan basın toplantısını bitirdi
OYNAT 00:29
HDP-CHP görüşmesi sonrası Kılıçdaroğlu soru almadan basın toplantısını bitirdi
HDP'li Mithat Sancar ve Pervin Buldan, CHP'ye ziyaret gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Sancar ve Buldan arasında yapılan görüşme sonrası basın toplantısı düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra 'Teşekkürler. Ortak soru alma kararımız var. İletmiş olalım” diyerek diyerek basın toplantısını bitirdi.
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