Gündem HDP Milletvekili Semra Güzelin silahlı terör örgütüne üyelik suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi
POLİTİKA

HDP Milletvekili Semra Güzel'in 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkındaki iddianame tamamlandı. Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
HDP Milletvekili Semra Güzelin silahlı terör örgütüne üyelik suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra TBMM Genel Kurulu'nda dokunulmazlığı kaldırılan ve yurt dışına kaçmak isterken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Hakkında 2 ayrı fezleke düzenlenen Güzel’in dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile kaldırıldı. Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Başsavcılık, Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı. İfadeye çağrılan Güzel, sürenin dolmasına rağmen savcılığa gitmedi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Güzel, 2 Eylül'de, başkası adına düzenlenen sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak, tutuklandı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak Güzel hakkında iddianame düzenlendi. Semra Güzel'in, PKK'nın amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığının belirtilerek, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, ‘Kobani’ davasının da görüldüğü Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

HDP'li Semra Güzel’in ifadesi ortaya çıktı
GÜNDEM
HDP'li Semra Güzel’in ifadesi ortaya çıktı

HDP'li Semra Güzel'i fuhuş şebekesi ile yapılan görüşme yakalattı
GÜNDEM
HDP'li Semra Güzel'i fuhuş şebekesi ile yapılan görüşme yakalattı
Yaşasaydı 6 yaşında olacaktı

Yaşasaydı 6 yaşında olacaktı

Ödüren yemek sonrası Ece Melisa'nın annesi çağrı yaptı.
Böyle otomobil görülmedi

Böyle otomobil görülmedi

​Yeni otomobil dünyada çığır açacak.
Hepimize kültüreldiplomasi kapısı açacak

İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı.

​Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's büyüme tahminlerini yayınladı

Beşiktaş'ta planları bozan sakatlık

Beşiktaş'ta planları bozan sakatlık

​Yıldız oyuncunun milli takımdan sakat döndüğü açıklandı.

Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya geliyor.
James Bond'un filmiyle ünlendi

James Bond'un filmiyle ünlendi

Kentin turizmine katkı sağlıyor.

​AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.