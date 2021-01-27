HDP’den 4 partiye görüşme talebi

HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar; CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden randevu talep etti. Bu temasların, önümüzdeki seçimler için "zemin oluşturma” amacı taşıdığı ifade ediliyor.

İlk ziyaret Saadet Partisi'ne

Gazete Duvar'ın haberine göre, randevu talebine ilk yanıt Saadet Partisi’nden geldi. HDP’li Buldan’ın beraberinde bir heyetle 1 Şubat 2021 Pazartesi günü Saadet Partisi genel merkezine giderek Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile görüşme yapması bekleniyor. Daha sonra randevu talebine gelen yanıtlara göre diğer partiler ziyaret edilecek.