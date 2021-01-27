Gündem HDPden 4 partiye görüşme talebi
POLİTİKA

HDP’den 4 partiye görüşme talebi

HDP’li Pervin Buldan ve Mithat Sancar, “ittifak için diyalog zemini oluşturmak” amacıyla 4 muhalefet partisinden görüşme talep etti. İlk görüşmenin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile gerçekleşmesi bekleniyor.

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HDP
HDP

HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar; CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden randevu talep etti. Bu temasların, önümüzdeki seçimler için "zemin oluşturma” amacı taşıdığı ifade ediliyor.

İlk ziyaret Saadet Partisi'ne

Gazete Duvar'ın haberine göre, randevu talebine ilk yanıt Saadet Partisi’nden geldi. HDP’li Buldan’ın beraberinde bir heyetle 1 Şubat 2021 Pazartesi günü Saadet Partisi genel merkezine giderek Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile görüşme yapması bekleniyor. Daha sonra randevu talebine gelen yanıtlara göre diğer partiler ziyaret edilecek.

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