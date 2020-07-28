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POLİTİKA

HDP'den PKK medyasına açıklama: Türkiye'yi Apo kurtarır

Halkların Demokratik Partisi (HDP) terör örgütü PKK ile olan bağını bir kez daha itiraf etti. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Türkiye’yi karanlık kuyudan çıkaracak aktörün Apo olduğunu belirterek, "Türkiye’de demokrasi güçleri, muhalefet güçleri ve Türkiye’deki Kürt demokratik güçlerinin ve Kürdistan’daki tüm muhalefet kurumlarının Öcalan’ın çözüm tezlerine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili Tayip Temel, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı kurtarıcı olarak gördüğünü ifade ederek, çözüm siyaseti üretecek tek aktörün Öcalan olduğunu savundu.

HDP'li Hüda Kaya: Ayasofya kilise olarak kalmalı
OYNAT 02:50
HDP'li Hüda Kaya: Ayasofya kilise olarak kalmalı
Millet İttifakı'nın ortağı HDP'den Ayasofya'nın 'müze olarak kalması' yönünde çıkış geldi. Halk TV'de konuşan HDP'li Hüda Kaya, 'Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce yapı var. Ayasofya, hangi inanç erbabınca yapıldıysa onlara ait olması gerekir' ifadelerini kullandı.

Muhalefeti karın ağrısı tuttu: CHP Ayasofya müze olarak kalsın derken HDP kilisiye dönüştürülsün dedi
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Muhalefeti karın ağrısı tuttu: CHP Ayasofya müze olarak kalsın derken HDP kilisiye dönüştürülsün dedi

Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar

"Öcalan'ın çözüm tezlerine ihtiyaç var"

Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın çözüm ve alternatifler ortaya koyduğunu iddia eden Temel, "Türkiye’de demokrasi güçleri, muhalefet güçleri ve Türkiye’deki Kürt demokratik güçlerinin ve Kürdistan’daki tüm muhalefet kurumlarının Öcalan’ın çözüm tezlerine ihtiyacı var" diyerek şunları söyledi: "Öcalan’ın çizdiği hattı derinleştirerek, örgütlenmeye ihtiyaç var. O yüzden aslında Öcalan’ı sahiplenmek, Öcalan’ın çizgisine sahip çıkmak, tecride karşı çıkmaya ihtiyaç var. Çünkü bu ülkenin Öcalan’ın fikirlerine ihtiyacı var. Türkiye’nin içine girdiği girdaptan çıkmasının yolu, Öcalan’ın özgürce fikirlerini topluma ulaştırmasıyla mümkün."

İYİ Partili Subaşı'dan HDP'ye destek açıklaması: HDP'nin bizden farkı yok, Demirtaş serbest kalmalı
OYNAT 00:47
İYİ Partili Subaşı'dan HDP'ye destek açıklaması: HDP'nin bizden farkı yok, Demirtaş serbest kalmalı
Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti ve HDP arasındaki kriz, yerini sıcak açıklamalara bıraktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, HDP'nin şeytanlaştırıldığını iddia ederek 'HDP'nin bizden farkı yok, legal bir parti. Selahattin Demirtaş çoktan serbest bırakılmalıydı' dedi.

İYİ Partili Subaşı'dan HDP'ye destek açıklaması: HDP'nin bizden farkı yok, Demirtaş serbest kalmalı
GÜNDEM
İYİ Partili Subaşı'dan HDP'ye destek açıklaması: HDP'nin bizden farkı yok, Demirtaş serbest kalmalı
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