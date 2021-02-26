Gündem HDPli kadının Vanlı annelere gülerek cevap vermesi pes dedirtti
VAN

HDP’li kadının Vanlı annelere gülerek cevap vermesi pes dedirtti

Van’da evlatları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 7 aile, kentin en işlek caddesinde toplanarak HDP İl Başkanlığı binasına yürüdü. Ellerinde ‘Artık yeter! Yakamızdan düşün’, ‘Anneler nöbette’, ‘Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak’ pankartları taşıyan ailelerin geçişi sırasında HDP il binasındaki kadının balkondan gülmesi pes dedirtti.

Haber Merkezi İHA
HDP’li kadının Vanlı annelere gülerek cevap vermesi pes dedirtti.
HDP’li kadının Vanlı annelere gülerek cevap vermesi pes dedirtti.

Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 7 aile, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerindeki ‘Artık yeter! Yakamızdan düşün’, ‘Anneler nöbette’, ‘Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak’ ve ‘Evlat nöbetindeyiz Van anneleri’ yazılı dövizler bulunduran anneler, buradan HDP İl Binası kadar yürüdü.


  • Burada annelerin sitemlerini il binasının balkonunda izleyen HDP’li kadın, gülerek karşılık verdi. Acılı annelerin yakarışına gülerek karşılık veren kadının bu hareketi büyük tepki topladı.

OYNAT 01:18
"Terörist Demirtaş'ın tiyatrosuna gideceğinize Diyarbakır'a gelin"
Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan acılı baba Süleyman Aydın, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Devran' adlı öyküsünün tiyatrosuna katılan CHP'lilere tepki gösterdi. Aydın, 'Terörist Selahattin Demirtaş'ın tiyatrosuna gideceğinize Diyarbakır'a gelin' diyerek sitem etti.

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Oğlum gelse de kalkmam: HDP binası önündeki evlat nöbeti aylardır devam ediyor
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Oğlum gelse de kalkmam: HDP binası önündeki evlat nöbeti aylardır devam ediyor

Evlat nöbetindeki babadan HDP'lilere tepki: Nereye gitseler peşlerini bırakmayacağız
FOTOĞRAF 8
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.
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Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
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2017 yılında 21 yaşındayken, dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Bayram için evlat nöbetini sürdüren Şadin Elhaman, HDP'lilerin binayı terk ettiğini dile getirerek, 1,5 yıldan fazladır HDP önünde bekliyoruz. Oğlumdan bir haber alamıyoruz. Yetmezmiş gibi bir de binayı terk ettiler. Çocuklarımızı götürmüşler, bize bir haber vermediler.
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Bir bilgi vermeden de binayı terk ettiler. Onlar nereye gitseler peşlerini bırakmayacağız. Oğlum, neredeysen gel, devlete teslim ol. Emniyet güçlerine veya askerlere teslim ol. Annenin, babanın, kardeşlerinin yanına gel dedi.
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Evlat nöbetindeki babadan HDP'lilere tepki: Nereye gitseler peşlerini bırakmayacağız
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 197 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 519'uncu günde de sürüyor. 4 yıl önce 21 yaşındayken, kaçırılan oğlu Bayram için evlat nöbetini sürdüren Şadin Elhaman, HDP'lilerin binayı terk ettiklerini belirterek, "Bilgi vermeden binayı terk ettiler. Onlar nereye gitseler peşlerini bırakmayacağız" dedi.

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