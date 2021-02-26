HDP’li kadının Vanlı annelere gülerek cevap vermesi pes dedirtti.

2017 yılında 21 yaşındayken, dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Bayram için evlat nöbetini sürdüren Şadin Elhaman, HDP'lilerin binayı terk ettiğini dile getirerek, 1,5 yıldan fazladır HDP önünde bekliyoruz. Oğlumdan bir haber alamıyoruz. Yetmezmiş gibi bir de binayı terk ettiler. Çocuklarımızı götürmüşler, bize bir haber vermediler.