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POLİTİKA

HDP'li Meral Danış Beştaş polise saldıran DBP'li Salihe Aydeniz'i böyle savundu: Yumruk atmadı elini kaldırdı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul'da terörist başı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'i savundu. Beştaş, Aydeniz'in hareketinin bir refleks olduğunu söyleyerek, "DBP bileşenimizin Eş Genel Başkanı elini refleks olarak kaldırınca polise yumruk atmak oluyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Meral Danış Beştaş polise saldıran DBPli Salihe Aydenizi böyle savundu: Yumruk atmadı elini kaldırdı
DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk attığı an böyle görüntülenmişti

HDP, geçtiğimiz günlerde terörist başı Abdullah Öcalan'a destek amacıyla İstanbul Kadıköy'de bir yürüyüş düzenledi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, izinsiz yürüyüşe müdahale eden polise attığı yumruğun görüntüleri ise büyük tepki çekti.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma sonrası polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında fezleke hazırlandı.

Gelişmelerin ardından bugün Meclis'te basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş Salihe Aydeniz'i savundu.

"YUMRUK ATMADI REFLEKS OLARAK ELİNİ KALDIRDI"

Beştaş, Aydeniz'in yumruğunu 'refleks' olarak nitelendirdi.

Beştaş, "Elimde bir istatistik var çok önemli aslında. 2021 istatistiklerine göre direnme suçlarına karşı 52 bin kişiye dava açılmış. Ne oluyor? DBP bileşenimizin Eş Genel Başkanı elini refleks olarak kaldırınca polise yumruk atmak oluyor. Ve tutanak işte bunları gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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