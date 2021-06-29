HDP’li Mithat Sancar: HDP hiçbir pisliğe bulaşmamıştır

HDP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, muhalefet kanadına seslendi.

"Geniş bir ittifak kurulmalı"

İktidarın değişmesi için HDP'nin öncü olmaya talip olduğunu belirten Sancar, "İktidarı değiştirecek olan şey güçlü bir mücadele, geniş bir demokrasi ittifakıdır. HDP bunun öncülüğüne taliptir" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir pisliğe bulaşmadık"

"HDP hiçbir pisliğe bulaşmamıştır. HDP, özgürlük ve demokrasi mücadelenin adresidir" diyen Sancar, HDP'ye yönelik kapatma davasının da bunun için olduğunu öne sürdü.

'HDP sayesinde ayaktalar'

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu yayınladığı videoda, muhalefet partilerinin gücünü HDP'den aldığını ileri sürdü ve halkı ayaklanmaya çağırdı. Karasu, "CHP'sinden, Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu" dedi.

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