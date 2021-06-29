Gündem HDPli Mithat Sancar HDP hiçbir pisliğe bulaşmamıştır
POLİTİKA

HDP’li Mithat Sancar: HDP hiçbir pisliğe bulaşmamıştır

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, muhalefete çağrıda bulundu. HDP'nin hiçbir pisliğe bulaşmadığını savunan Sancar, "İktidarı değiştirecek olan şey güçlü bir mücadele, geniş bir demokrasi ittifakıdır. HDP bunun öncülüğüne taliptir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP’li Mithat Sancar: HDP hiçbir pisliğe bulaşmamıştır
HDP'li Mithat Sancar

HDP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, muhalefet kanadına seslendi.

"Geniş bir ittifak kurulmalı"

İktidarın değişmesi için HDP'nin öncü olmaya talip olduğunu belirten Sancar, "İktidarı değiştirecek olan şey güçlü bir mücadele, geniş bir demokrasi ittifakıdır. HDP bunun öncülüğüne taliptir" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir pisliğe bulaşmadık"

"HDP hiçbir pisliğe bulaşmamıştır. HDP, özgürlük ve demokrasi mücadelenin adresidir" diyen Sancar, HDP'ye yönelik kapatma davasının da bunun için olduğunu öne sürdü.

'HDP sayesinde ayaktalar'

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu yayınladığı videoda, muhalefet partilerinin gücünü HDP'den aldığını ileri sürdü ve halkı ayaklanmaya çağırdı. Karasu, "CHP'sinden, Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu" dedi.

PKK elebaşı Mustafa Karasu: HDP olmasaydı CHP'den Saadet'e kadar hiçbiri ayakta kalamazdı Kılıçdaroğlu'na ve Akşener'e saldırıyorlar
OYNAT 02:03
PKK elebaşı Mustafa Karasu: HDP olmasaydı CHP'den Saadet'e kadar hiçbiri ayakta kalamazdı Kılıçdaroğlu'na ve Akşener'e saldırıyorlar
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı videoyla CHP İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne göndermede bulundu. Kuzey Irak'taki operasyonlarla HDP'ye yönelik kapatma davası arasında ilişki kuran Karasu, 'HDP'ye selam veren bile düşman görülüyor. Şimdi yapılması gereken bu iktidarı yerle yeksan etmektir. Kemal Kılıçdaroğlu linç edilmek istendi Meral Akşener linç edilmek istendi. CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir. Sedat Peker bile sallıyor 'Dumanla bile olsa onları duman ederim' diyor.
Abone Ol Google News
İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

​Üç ilçede 16 saatlik su kesintisi yapılacak.
Dev çukurlar ölüm saçıyor

Dev çukurlar
ölüm saçıyor

​İstanbul'da dehşete düşüren görüntü.
Tık uğruna yaptığı pes dedirtti

​Otobüsün üstünde ölümüne yolculuk.

Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Dünya yıldızı <br>imzayı attı

Dünya yıldızı
imzayı attı

Trabzonspor yeni transferini basının karşısına çıkardı.

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona yaklaşıldı.
Kabus geri döndü

Kabus geri döndü

Önlemler alınmazsa büyük bir tehlike bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.