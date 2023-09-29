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HDP'li Ömer Öcalan'dan terör propagandası: Kürdistan kuracakmış!

Bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP Milletvekili Ömer Öcalan, katıldığı bir programda Kürdistan'ı kuracaklarını söyledi.

12:30 . 29/09/2023 Cuma
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Ömer Öcalan

Ömer Öcalan

Mehmetçik, hem yurt içinde hem de sınır ötesi operasyon bölgelerinde PKK terör örgütünün inlerini başına yıkıyor.

Hemen her gün onlarca hain toprağa gömülüyor.

Mehmetçiğin bu başarılı terörü bitirme mücadelesi, şehirdeki yandaşlarını ve siyasi temsilcilerini adeta çıldırıyor.

Genel seçimlerde terör elebaşı Abdullah Öcalan'ı serbest bırakma planları yapan vatan hainleri yerel seçim öncesinde de sahaya indi.

HDP'li Ömer Öcalan'ın terör propagandası

PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin İstanbul'daki bir etkinliğine bebek katili Öcalan'ın HDP Milletvekili yeğeni Ömer Öcalan katıldı.

Sosyal medya hesabından bebek katilinin sık sık fotoğraflarını paylaşarak propaganda yapan yeğen Öcalan, bu kez de burada sözleriyle terör propagandası yaptı.

"Öcalan özgür olana kadar..."

Bebek katilini 'sayın' hitabıyla anan yeğen Öcalan, amcası özgür kalana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

PKK'nın siyasi temsilcisi yeğen Öcalan, "Mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecek." dedi.



#Ömer Öcalan
#HDP
#terör
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