HDP'li Ömer Öcalan'dan terör propagandası: Kürdistan kuracakmış!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terörist başı Abdullah Öcalan için yürümek isteyen 45 kişilik grubu polis engelledi. Aralarından HDP’li vekillerin de olduğu grup polise direnince arbede çıktı. Arbedede bir HDP’li vekil yaralandı. Hakkari Valiliği yaptığı açıklamada terör yandaşlarının polis şiddeti diye yaydığı arbedede yaralanan vekillerin kendilerini bilerek yere attıklarını belirtti.