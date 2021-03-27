Gündem HDPli Sancar AB yetkililerine Türkiyeyi şikayet edip yardım istedi
POLİTİKA

HDP'li Sancar AB yetkililerine Türkiye'yi şikayet edip yardım istedi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, AB'li yetkililerle video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davadan İstanbul Sözleşmesi'nin feshine kadar birçok konuda Türkiye'yi şikayet etti.

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HDPli Sancar AB yetkililerine Türkiyeyi şikayet edip yardım istedi
Görüşme, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

HDP'li Mithat Sancar, AB Dış İlişkiler Komisyonu eş sözcüleri Feleknas Uca ve Hişyar Özsoy, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ve Strasburg Temsilcisi Faik Yağızay ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

HDP'ye yardım edilmesini istedi

Sancar, görüşmede HDP’ye açılan kapatma davası, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ve İstanbul Sözleşmesi’nin fesh edilmesi gibi konularda Türkiye'yi şikayet ederek kendilerine yardım edilmesini istedi.

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"Avrupa Konseyi’ne görev düşüyor"

Türkiye'de yaşananların Avrupa için tehdit oluşturduğunu öne süren Sancar, "Avrupa Konseyi’ne bu konuda önemli görevler düşüyor" dedi.

"Elimizden geleni yapacağız"

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric, Türkiye'deki muhalefet partilerinin uygulamalarını yakından takip ettiklerini söyleyerek ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

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