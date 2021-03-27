HDP'li Sancar AB yetkililerine Türkiye'yi şikayet edip yardım istedi

HDP'li Mithat Sancar, AB Dış İlişkiler Komisyonu eş sözcüleri Feleknas Uca ve Hişyar Özsoy, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ve Strasburg Temsilcisi Faik Yağızay ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
HDP'ye yardım edilmesini istedi
Sancar, görüşmede HDP’ye açılan kapatma davası, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ve İstanbul Sözleşmesi’nin fesh edilmesi gibi konularda Türkiye'yi şikayet ederek kendilerine yardım edilmesini istedi.
"Avrupa Konseyi’ne görev düşüyor"
Türkiye'de yaşananların Avrupa için tehdit oluşturduğunu öne süren Sancar, "Avrupa Konseyi’ne bu konuda önemli görevler düşüyor" dedi.
"Elimizden geleni yapacağız"
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric, Türkiye'deki muhalefet partilerinin uygulamalarını yakından takip ettiklerini söyleyerek ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.