HDP'li Sancar AB yetkililerine Türkiye'yi şikayet edip yardım istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına son noktayı koydu: Bu iş bitmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhalefetin, İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılmasının yasalara aykırı olduğuyla ilgili sözlerine 'Meclisin alacağı bir karar falan değildir. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Burada Cumhurbaşkanlığı'nın attığı adım tamamen yasaldır. Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Çıkma kararını verdik. Kendilerine de durumu bildirdik. Bu işte böylece bitmiştir' ifadelerini kullandı.