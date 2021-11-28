HDP'li Sezai Temelli'den gençlere skandal çağrı: HDP'nin rektörü Öcalan'ı okuyun

HDP'nin Eski Eş Başkanı ve Van vekili Sezai Temelli, İstanbul'da üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Türkiye'de gerçek anlamda bir üniversite olmadığını iddia eden Temelli, "Bugün Türkiye’de özgür bir üniversite HDP’dir, rektörü de bellidir. Türkiye’nin demokratikleşmesini herkes istiyor yalnız bunun bilimsel çalışmasını yapan hiçbir üniversite yok. Bunun bilimsel çalışmasını yapan HDP’dir. Bunu bütün bilim insanlarıyla da tartışabilirim" dedi.

‘GENÇLER ÖCALAN’I OKUMALI’

"Dedim ya bizim bir rektörümüz var. O fikriyatla hareket ediyoruz. Kıymetini bilmesek de fazla adını zikir etmesek de bize sunduğu tezler var." ifadesini kullanan Temelli, bu tezlerin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tezleri olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

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"Dolayısıyla gençliğin ve üniversite öğrencilerin bunu okuması lazım. Bahsettiğimiz demokrasinin referansı bu"

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