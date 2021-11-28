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POLİTİKA

HDP'li Sezai Temelli'den gençlere skandal çağrı: HDP'nin rektörü Öcalan'ı okuyun

HDP vekili Sezai Temelli, Türkiye'de gerçek anlamda üniversite olmadığını ve HDP'nin üniversite olduğunu öne sürdü. 'HDP üniversitesi'nin rektörünün de PKK elebaşı Abdullah Öcalan olduğunu söyleyen Temelli, gençlere "Öcalan okuyun" tavsiyesinde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Sezai Temelliden gençlere skandal çağrı: HDPnin rektörü Öcalanı okuyun
HDP'li Sezai Temelli

HDP'nin Eski Eş Başkanı ve Van vekili Sezai Temelli, İstanbul'da üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Türkiye'de gerçek anlamda bir üniversite olmadığını iddia eden Temelli, "Bugün Türkiye’de özgür bir üniversite HDP’dir, rektörü de bellidir. Türkiye’nin demokratikleşmesini herkes istiyor yalnız bunun bilimsel çalışmasını yapan hiçbir üniversite yok. Bunun bilimsel çalışmasını yapan HDP’dir. Bunu bütün bilim insanlarıyla da tartışabilirim" dedi.

‘GENÇLER ÖCALAN’I OKUMALI’

"Dedim ya bizim bir rektörümüz var. O fikriyatla hareket ediyoruz. Kıymetini bilmesek de fazla adını zikir etmesek de bize sunduğu tezler var." ifadesini kullanan Temelli, bu tezlerin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tezleri olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Dolayısıyla gençliğin ve üniversite öğrencilerin bunu okuması lazım. Bahsettiğimiz demokrasinin referansı bu"

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