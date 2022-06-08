HDP'li yönetici Kamuran Onay: Partim ve ben PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz HDP'li Kamuran Onay, katıldığı yayında, PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini bir kez daha itiraf etti. Onay, partisinin genel fikrinin de bu olduğunu vurguladığı açıklamasında, "PKK’yı terör örgütü olarak görmüyoruz. İkna olmamışsanız da oy vermezsiniz olur biter." dedi.

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