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POLİTİKA

HDP'li yönetici Kamuran Onay: Partim ve ben PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz

HDP'li Kamuran Onay, katıldığı yayında, PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini bir kez daha itiraf etti. Onay, partisinin genel fikrinin de bu olduğunu vurguladığı açıklamasında, "PKK’yı terör örgütü olarak görmüyoruz. İkna olmamışsanız da oy vermezsiniz olur biter." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
HDPli yönetici Kamuran Onay: Partim ve ben PKKyı terör örgütü olarak görmüyoruz
​HDP'li Kamuran Onay - Selahattin Demirtaş

PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan geçtiğimiz aylarda hüküm giyen ve ev hapsi cezası alan HDP Dilovası eski İlçe Başkanı Kamuran Onay, Twitter üzerinden yapılan bir sohbet yayınında, PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini söyledi.

HDP'li yönetici Kamuran Onay: Partim ve ben PKK'yı terör örgütü görmüyoruz
OYNAT 00:51
HDP'li yönetici Kamuran Onay: Partim ve ben PKK'yı terör örgütü görmüyoruz
HDP'li Kamuran Onay, katıldığı yayında PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini bir kez daha itiraf etti. 'Benim ve partimin genel fikridir. PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz. İkna olmamışsanız da oy vermezsiniz olur biter' ifadelerini kullandı.

"PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Onay, partisinin genel fikrinin de bu olduğunu vurguladığı açıklamasında, "PKK’yı terör örgütü olarak görmüyoruz. İkna olmamışsanız da oy vermezsiniz olur biter." dedi.

​CHP'li Engin Altay: HDP terör örgütü değil meşru bir siyasi partidir
OYNAT 00:53
​CHP'li Engin Altay: HDP terör örgütü değil meşru bir siyasi partidir
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin ittifak içinde olduğu HDP ile ilgili açıklamalarda bulundu. 'HDP'yi terör örgütü olarak görmüyorum, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasını doğru bulmuyorum' diyen Altay, 'HDP'nin PKK ile ilişkisini minimalize etmesini ben de isterim. Eğer bir ilişki varsa. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum.' diye konuştu.

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