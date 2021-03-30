Gündem HDPnin kapatılması davasında ilk inceleme yarın
POLİTİKA

HDP'nin kapatılması davasında ilk inceleme yarın

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemesini yarın yapacak. İddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. İddianame kabul edilirse HDP ön savunmasını Anayasa Mahkemesi’ne gönderecek.

Haber Merkezi AA
HDPnin kapatılması davasında ilk inceleme yarın
HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) dava açmıştı.

Davayla ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından görevlendirilen raportör, ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak Anayasa Mahkemesi heyetine sundu.

Yarın davayla ilgili ilk incelemesini gerçekleştirecek AYM Genel Kurulu, iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

Süreç nasıl işleyecek?

İddianamenin kabul edilmesi halinde HDP ön savunmasını verilen sürede AYM'ye gönderecek.

Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak.

Bu görüş HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 üye karar verecek

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

HDP'ye kapatma iddianamesinin detayları
GÜNDEM
HDP'ye kapatma iddianamesinin detayları

HDP'ye kapatma davası: AYM raportör görevlendirdi
GÜNDEM
HDP'ye kapatma davası: AYM raportör görevlendirdi

HDP'ye kapatma davasının ilk incelemesi 31 Mart'ta
GÜNDEM
HDP'ye kapatma davasının ilk incelemesi 31 Mart'ta

HDP’ye kapatma davası açıldı
GÜNDEM
HDP’ye kapatma davası açıldı

Kapatmayı HDP istedi!
GÜNDEM
Kapatmayı HDP istedi!
Abone Ol Google News
3,5 milyon liraya değecek

3,5 milyon liraya değecek
83 operasyonel tim katılıyor

83 operasyonel tim katılıyor

'Eren-12 Güleşli' operasyonu başlatıldı.
Şantaj için kendisi kayda aldırmış

Ayvatoğlu'nun gözaltındaki arkadaşlarının ifadelerine ulaşıldı.
İstanbul bildiğimiz gibi

İstanbul bildiğimiz gibi

Görüntüler bu sabahtan: ​Metrobüsler ve duraklar hınca hınç insan

​MHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Evimizi asla terk etmeyiz

Evimizi asla terk etmeyiz

​İsrail'in tehdidi altındaki mahallenin sakini olan Arafa, Yeni Şafak'a konuştu.
Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

Dilenci Atina

Dilenci Atina

​ABD'li temsilci Yunanistan'ı şok etti.

ABD, Rusya ve Çin başı çekiyor

Çok sayıda<br>adrese eş zamanlı baskın

Çok sayıda
adrese eş zamanlı baskın

​İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu.

Yağmur ve kar uyarısı!

Yağmur ve kar uyarısı!

​Meteoroloji son hava tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.