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POLİTİKA

'HDP'ye bakanlık verilebilir' kavgası sürüyor: Özgür Özel de dahil oldu

Daha önceden "HDP'ye Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verilebilir" diyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Millet masasının tüm bileşenlerinin ortak kararları dışında, ne bizim ne bizden bir arkadaşın o masaya karar dayatması söz konusu değildir. HDP'ye bakanlık verilme ihtimali üzerinden yapılan tartışmalara, 'beyler kendinize gelin' demek lazım. Bakanlığı ne Gürsel Tekin ne Özgür Özel ne o ne bu; millet alır millet verir" dedi.

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Haber Merkezi DHA
HDPye bakanlık verilebilir kavgası sürüyor: Özgür Özel de dahil oldu
Arşiv.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, iktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verilebileceğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel, "CHP'nin görüşlerini, Sayın Genel Başkan, Sayın Parti Sözcümüz ve üç grup başkanvekili açıklar. CHP'nin partiye ait somutlaşmış yetkili organlarında görüşülmüş, karara bağlanmış, MYK tarafından benimsenmiş ve Sayın Genel Başkan tarafından kamuoyuna duyurulması uygun görülmüş görüşlerini, üç grup başkanvekilimiz, Parti Sözcümüz ve Sayın Genel Başkan'dan duyabilirsiniz. Bunun dışında yapılan değerlendirmeler, kişisel değerlendirmelerdir. Bunun ötesinde yapılan her şey spekülasyondur. Sayın Gürsel Tekin'in orada yapmış olduğu açıklama da kendisinin kişisel değerlendirmesidir. Ben kendi değerlendirmem açısından bir şey söyleyecek olursam da 6'lı masa, hem Genel Başkanımız hem partimizin yetkili kurulları tarafından millet masası, son derece önemsenen, çalışmalarına değer verilen ve uyum içinde çalıştığı için de Türkiye'ye güven veren masadır. Millet masasının tüm bileşenlerinin ortak kararları dışında ne bizim ne bizden bir arkadaşın o masaya karar dayatması söz konusu değildir. HDP'ye bakanlık verilme ihtimali üzerinden yapılan tartışmalara 'beyler kendinize gelin' demek lazım. Bakanlığı ne Gürsel Tekin ne Özgür Özel ne o ne bu; millet alır millet verir" ifadelerini kullandı.

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