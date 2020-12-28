Gündem HDPye Demirtaş tepkisi Peki kızımın özgürlüğü nerede?
DİYARBAKIR

HDP’ye Demirtaş tepkisi: Peki kızımın özgürlüğü nerede?

HDP’ye Demirtaş tepkisi: Peki kızımın özgürlüğü nerede?

Diyarbakır’da evlat nöbetine devam eden anneler, Demirtaş’ın tutukluluğunu eleştiren HDP’li vekillere tepki gösterdi. Kızı 7 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan Türkan Mutlu, “Diyorlar ki Selahattin Demirtaş’ın 4 sene özgürlüğü elinden alındı. Peki, benim kızımın özgürlüğü nerede? Kalemini alıp, silah verdiler” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkan Mutlu
Türkan Mutlu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 gün ara verip HDP önündeki çadır yerine otellerinde sürdürdü. Kısıtlamanın 4’üncü haftasının 2’nci gününde de HDP önündeki çadıra gidemeyen aileler, eylemlerine kaldıkları otelin toplantı salonunda devam etti.

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  • Van’dan Diyarbakır’a gelerek 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan Nazlı Sancar, 1,5 yıldır burada olduklarını, kızının 13 yaşında elinin kolunun bağlanarak götürüldüğünü söyledi. 7 yıl önce 17 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Ceylan için oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu da, 1,5 yıldır oturduklarını, çocuklarını istediklerini söyledi. HDP’lilerin Selahattin Demirtaş’ın bırakılması yönündeki ifadelerine tepki gösteren anne Mutlu, “Diyorlar ki Selahattin Demirtaş’ın 4 sene özgürlüğü elinden alındı, milletvekilliği elinden alındı. Peki, benim kızımın özgürlüğü nerede? Benim kızımın hakkı nerede? Benim kızımın elinden kalem alındı, silah verildi. Kızım üniversite öğrencisiydi, kızım öğretmen olacaktı. Kızımın haberi, ölüm haberine dilim varmıyor” diye konuştu.

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HDP’ye Demirtaş tepkisi: Peki kızımın özgürlüğü nerede?
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HDP’ye Demirtaş tepkisi: Peki kızımın özgürlüğü nerede?

Diyarbakır’da evlat nöbetine devam eden anneler, Demirtaş’ın tutukluluğunu eleştiren HDP’li vekillere tepki gösterdi. Kızı 7 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan Türkan Mutlu, “Diyorlar ki Selahattin Demirtaş’ın 4 sene özgürlüğü elinden alındı. Peki, benim kızımın özgürlüğü nerede? Kalemini alıp, silah verdiler” dedi.
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