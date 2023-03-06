HDP’yle görüşecek

Altılı Masa'nın dağılmadan önceki toplantısının ardından 'Millet beşten büyüktür' şeklinde tweet atan ve daha sonra paylaşımını kaldıran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Dikbayır, paylaşımının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine sildirdiğini söyledi. Akşener'in çok nezaketli olduğunu belirten Dikbayır, "Bu süreçler içinde nezaketini hiç kaybetmemiştir. Neler neler yaşamıştır bunları bir bir anlatırsam... Bunlara gerek yok." sözleriyle muhalefetin baştan beri yaşadığı fikir ayrılığını da itiraf etti.