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HDP’yle görüşecek

İYİ Parti’nin ayrılmasından sonra 5 partiyle yoluna devam eden Masa’nın büyük ortağı CHP, HDP ile yeni bir taktik ve strateji geliştirmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nun bugünkü 5’li Masa toplantısının ardından HDP Eş Genel Başkanlarından randevu alması bekleniyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Akşener’in kalkmasının ardından yoluna 5 liderle devam eden masanın büyük ortağı CHP, HDP ile yeni bir taktik ve strateji geliştirmeye çalışıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Akşener’e yanıt verdiği videoda kullandığı, “Bu sofraya ‘O oturmasın, bu oturmasın’ diyerek bu ülkeyi toparlayamayız” sözleri HDP’ye açık mesaj olarak değerlendirildi. Kılıçdaroğlu’nun bugün yapılacak 5’li Masa toplantısının ardından HDP Eş Genel Başkanlarından randevu alması bekleniyor. Dikkatlerin çevrildiği HDP’de ise Kılıçdaroğlu’nu destekleme olasılığının yükseldiği belirtiliyor. HDP, 5’li Masa’nın bugün açıklanacak adayına bağlı olarak kararını netleştirecek.




#Altılı Masa
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
12 dakika önce
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HDP’yle görüşecek
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