HDP’yle görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
Akşener’in kalkmasının ardından yoluna 5 liderle devam eden masanın büyük ortağı CHP, HDP ile yeni bir taktik ve strateji geliştirmeye çalışıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Akşener’e yanıt verdiği videoda kullandığı, “Bu sofraya ‘O oturmasın, bu oturmasın’ diyerek bu ülkeyi toparlayamayız” sözleri HDP’ye açık mesaj olarak değerlendirildi. Kılıçdaroğlu’nun bugün yapılacak 5’li Masa toplantısının ardından HDP Eş Genel Başkanlarından randevu alması bekleniyor. Dikkatlerin çevrildiği HDP’de ise Kılıçdaroğlu’nu destekleme olasılığının yükseldiği belirtiliyor. HDP, 5’li Masa’nın bugün açıklanacak adayına bağlı olarak kararını netleştirecek.