Hem ehliyetsizdi hem de 145 kilometre hızla çarptı: Liseli Kübra hayatını kaybetti

Kaza, 6 Mayıs'ta Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı 75'inci Cadde'de meydana geldi. C.G. idaresindeki 21 AGP 252 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kayapınar Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarptı. Kübra Sofioğlu metrelerce savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Kübra Sofioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kübra Sofioğlu’nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Dicle ilçesi kırsal Pekmezciler Mahallesi'nde defnedildi. Ehliyetsiz sürücü C.G. ise gözaltına alınıp, tutuklandı. Kaza ayrıca güvenlik kamerasına yansıdı.





Raporlar çelişti





İddianamede; 12 Haziran'da trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan raporda araç sürücüsü C.G. ile Kübra Sofioğlu'nun 'asli kusurlu' olduğu; Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda ise Kübra Sofioğlu'nun 'asli kusurlu', C.G.'nin 'tali kusurlu' olduğu belirtildi. Sofioğlu ailesinin avukatı da yeni bir bilirkişi raporu talebinde bulundu.





Aracın saatteki hızı 145,5 kilometre





18 Haziran'da hazırlanan bilirkişi heyet raporuna göre de C.G.'nin 'asli kusurlu', Kübra Sofioğlu'nun 'tali kusurlu' olduğu tespit edildi. Raporda; video kayıtları dikkate alınarak aracın kayıt alanına girdiği bölgede fiziki ölçümler yapıldığı, hız tespitine referans alınacak uzunluğun 20,6 metre olarak belirlendiği, video kaydı dikkate alınarak aracın ölçüm alanına girdiği 0,51 saniyede yapılan hesaplamada; araç hızının saatte 145,4 kilometre olarak hesaplandığı belirtildi. Savcı da C.G.'nin 'asli kusurlu' olduğunu belirterek, iddianamede 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan sanığın cezalandırılmasını istedi.





C.G.'nin yargılandığı duruşma, Diyarbakır 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada taraf avukatları ve C.G. hazır bulundu. İlk duruşmada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame okundu.





'Önümde bulunan araç fren yaptı'





Duruşmada savunma yapan C.G., otomobilin 75-80 kilometre hızla ilerlediğini ileri sürerek, "Olay günü amcama ait araçla seyir halindeydim. Araçta 3 arkadaşım daha bulunuyordu. Aracın şoförlüğünü ben yapıyordum. Araçla 75-80 kilometre hızla seyir halindeyken önümde bulunan araç fren yaptı. Araca vurmamak için sol şeride kırdım, bu esnada önüme iki öğrencinin atladı. Bir kız çocuğuna çarpmak zorunda kaldım, pişmanım" dedi. Sanık ve taraf avukatlarının savunmasının ardından duruşma, 23 Eylül'e ertelendi.





'Olası kasta dair çok güçlü iddialarımız var'





Avukat Muhammet Tapancı, "Bu dosya bizim nezdimizde bir cinayettir. Çünkü birden fazla trafik ihlali söz konusudur. Bu olay, kamuoyunda da büyük bir yara açmıştır. Herkesin beklentisi, bu kişinin tatmin edici bir ceza almasıdır. Savcılık tarafından her ne kadar 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' nedeniyle dosya açılmışsa da bizim olası kasta dair çok güçlü iddialarımız ve emareler var. Bunların hepsini mahkemeye sunduk. Kişinin de olası kasttan ceza alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü toplum vicdanı bunu gerektiriyor" dedi.





'Alkol ve uyuşturucu testi yapılmıyor'





Avukat Tapancı, "Biz alabileceği en ağır cezayı alabilmesi için dosyadaki delillerin hepsini mahkemeye sunduk. Kişi kaza yaptığı yerden kaçıyor. Akşam babası emniyete getiriyor. Ne hikmetse o gece ilk yapılması gereken alkol testi, uyuşturucu testi yapılmıyor. Ertesi gün saat 12.00'de yapılıyor. O saat geçene kadar da muhtemelen bütün deliller yok olmuştur. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından bu durumla ilgili bir rapor hazırlandı. Dosyadaki hiçbir delil ve emare değerlendirilmeden bir gerekçe sunulmadan sürücüye 'tali kusur', yayaya ise 'asli kusur' verildi. Biz bu raporlara itiraz ettik. Biz bu durumun taksir olduğunu düşünmüyoruz. Olası kasta girecek bir eylem türüdür" diye konuştu.





'Kardeşimin ölümünü defalarca izledim'





Ağabeyi Hasan Sofioğlu da "Kız kardeşim dershanedeyken acıkmış, canı tavuk-pilav çekmiş. Bunun için karşıya geçmek istemiş. Vahimdir ki 16 yaşındaki bir katil, 145 kilometre hızla araçları sollayarak ve makas atarak gelmiş. Maalesef birçok açık ve ihmal var. Video kayıtları en başta sunulmadı. Görüntülerin hepsini kendim hazırlamak zorunda kaldım. Kardeşimin ölümünü defalarca izledim. Bizim için zor bir süreç. Alkol testi aynı gün yapılmamış. Ertesi gün yapılmış. Kardeşime, 'asli kusur' bırakmışlar. Şehir içi hız sınırı olan 70'i, hız sınırının 2 katına çıkarak 145 hızla ilerliyor. Bir kişinin ölümü değil, bir toplumun ölümü söz konusudur. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Kübra da hakim olma niyetindeydi. O şekilde ders çalışıyordu" dedi.











