Heniyye için 81 şehir saf tuttu

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için dün tüm camilerde sela verildi ve gıyabi cenaze namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, Heniyye için aynı camide kılınan gıyabi cenaze namazında da saf tuttu.

VATAN İÇİN ŞEHİT OLANLARA

İstanbul’da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde binlerce kişi saf tuttu. Hutbe irat eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bedir'den Kudüs'e, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Milli Mücadele'den 15 Temmuz'a ve bugüne kadar din, İslam, ezan, vatan ve bayrak için şehit olanlara dua etti. İran'da suikasta uğrayan, Filistinli Müslümanlar için büyük mücadeleler vermiş Heniyye'yi de anan Erbaş, İslam'ın gayesinin yeryüzünde adalet ve merhameti, barış ve huzuru egemen kılmak olduğunu söyledi.

ZALİMLER HESAP VERECEK

Zalimlerin bütün yaptıklarının hesabını bir gün mutlaka vereceğini vurgulayan Erbaş, “Bu yüzden, ey işgalci zalimler, geç olmadan hakikati idrak edin, dayandığınız şer odaklarına güvenmeyin, tarihe bakıp ibret alın. Geçmişte azgınlık yapanların başlarına neler gelmişti hatırlayın. Sahip olduğunuz güç ve imkanlar sizi asla kurtaramayacaktır. Binlerce masumun, mazlumun ahı dünyayı size zindan edecektir. Bunu aklınızdan çıkarmayın” ifadelerini kullandı. Erbaş, cuma namazının ardından, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Cenaze namazında binlerce Müslüman saf tuttu. Erbaş, Heniyye başta olmak üzere, masum ve mazlumlar için dua etti.

YURDUN DÖRT BİR YANINDA

Ankara’da Hacı Bayram Veli Camii'nde binlerce kişi gıyabi cenaze namazı için saf tuttu. Artvin’den Kars’a Edirne’den Trabzon’a Gaziantep’ten Bursa’ya kadar yurdun dört bir yanında vatandaşlar gıyabi cenaze namazında saf tuttu. Namazın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Bir olacağız

Ayasofya'ya gelen vatandaşlar İsrail'e tepki gösterdi. Mustafa İçin, “Heniyye'nin şehit olduğu haberini alınca hiçbir şey yapamadığımız için çok üzüldüm. Bizlerde elimizden geldiğince küçük bir şey gibi görmeden boykot etmeye devam etmeliyiz. Binlerce çocuk binlerce insan katlediliyor buna sessiz kalmayıp boykota devam edelim” dedi. Muhammed Parlak ise “Filistin davası için mücadele eden şehidimiz Heniyye için çok üzgünüz. Bu dava bütün Müslümanların davası. Müslüman kardeşlerimize destek olacağız ve bir olacağız. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Dünya namazda

Heniyye için başta Kudüs olmak üzere dünyanın birçok noktasında da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da İmam Hatip Şeyh İkrime Sabri, cuma hutbesinde Heniyye için dua etti. Aksa'da bulunan cemaat de Şeyh İkrime'nin duasına tekbirlerle karşılık verdi. Cuma namazının ardından “tüm İslam aleminin şehitleri” niyetiyle gıyabi cenaze namazı kılındı. Gazze Şeridi'ndeki farklı kentlerinde yaşayan yüz binlerce Filistinli, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.

TEMSİLİ TABUTU TAŞINDI

Beyrut’ta da binlerce Müslüman, Heniyye ve beraberinde öldürülen Vesim Ebu Şaban için saf tuttu. Gıyabi cenaze namazının ardından Heniyye ve Şaban için dualar edildi. Ardından fotoğraflarının yer aldığı temsili tabutlar, Filistin ve Hamas bayrakları ile omuzlarda taşındı. KKTC, Lübnan, Pakistan, Mogadişu Ürdün ve Yemen'in birçok kentinde de Heniyye için gıyabi namazlar eda edildi. Ürdün'deki gösterilerde “Mücadeleye devam ediyoruz”, “Bütün ülkem Hamas'ın yanında” sloganları atıldı.

Duaya gözaltı

İsrail, Heniyye için cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri (85)hakkında soruşturma başlattı, ardından gözaltına aldı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Sabri hakkındaki soruşturmaya destek verdiğini belirtti. İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" iptal edilerek, şehirden çıkarılmasının planlandığını açıkladı. Sabri, akşam saatlerinde serbest bırakıldı. İkrime Sabri'ye 8 Ağustos'a kadar Aksa'ya giriş yasağı getirildi.

Bugün 18.30’da meydanlardayız

Filistin'e Destek Platformu üyesi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşları bugün İstanbul’da Ayasofya Meydanı'nda gerçekleştirilecek "Şehit Heniyye'den Son Çağrı" eylemine katılmaya davet etti. Platform tarafından bugün saat 18.30'da Türkiye'deki tüm kent meydanlarında "Şehit Heniyye'den Son Çağrı" eylemi düzenlenecek. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ceylan, Hamas lideri İsmail Heniyye’nin şehadetinden önce İslam ülkelerinin tamamını 3 Ağustos’ta Filistinlilere destek için meydanlara çağırdığını hatırlattı. Ceylan, "Vicdan sahibi herkesi sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında meydanlarda göreceksiniz" dedi.







