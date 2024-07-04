Hepsi suç makinesi: Koğuş arkadaşlarını getirmiş

Irkçı provokasyonun başlangıç noktası olan Kayseri’de gözaltına alınan vandalların sorgusu sürüyor. Saldırganların üzerinden silah, bıçak, çekiç, tornavida, balta, döner bıçağı, cop, sopa, keski, muştu ve maske ele geçirildi. Beyzbol sopalarından birinin üzerindeki “Ölüm” yazısı dikkat çekti. Suç aletleriyle yakalanan şahıslardan bazıları sorgularında organize olmadıklarını, o esnada sadece bölgeden geçtiklerini savundu, bir kısmı ise Suriyelilere yardım için geldiklerini, yangını söndürmeye çalıştıklarını söyledi. Sorguda, arkadaşları tarafından gaza getirildiğini söyleyenler de oldu.





KOĞUŞ ARKADAŞLARIMI TAŞIDIM

Vandalları olay yerine taşıyan kamyon şoförünün de sorgusu tamamlandı. Kamyon şoförü Z.Y.’nin ifadesine Yeni Şafak ulaştı. Emniyette sorgusu alınan 19 yaşındaki Z.Y., kamyonla getirdiği kişilerin bazılarının hapishaneden “koğuş arkadaşı”, bazılarının ise “mahalleden tanıdığı kişiler” olduğunu söyledi. Z.Y., Suriyelilere ait onlarca iş yeri ve aracı ateşe veren vandallar için “Bir süre birlikte hapis yattığım koğuş arkadaşlarımı taşıdım” dedi. Koğuş arkadaşı olduğu suç makinelerini Suriyelilere saldırması için kamyonla taşıyan Z.Y.’nin de “yaralama”, “tehdit”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “reşit olmayanla cinsel ilişki” gibi birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.





WHATSAPP’TAN ÖRGÜTLENDİLER

4 gündür devam eden olaylarda çoğu 15 ila 30 yaş arasında olan 750 kişi gözaltına alınırken, operasyonlar sürüyor. Gözaltındaki bu kişilerin çeşitli haberleşme programları üzerinden örgütlendiği tespit edildi. Daha önce polisin rutin kontrollerinden kaçmak için kullanılan bu gruplarda Suriyelilere yönelik saldırılar planlandı. Sadece WhatsApp üzerinden 500’er kişilik 4 ayrı gruptan haberleşen vandalların, Suriyelilere ait ev, iş yeri ve araçlara saldırı planladıkları ortaya çıktı. Bu gruplarda Suriyelilere ait araçların plakaları paylaşılırken, “Kalabalık olmadan temiz hareket etmek lazım, yoksa tepemize binerler”, “Kameralara dikkat edin” gibi uyarılar da yapılmış. Yine gruplarda tek tek Suriyelilerin adresleri paylaşılıp kalabalık grupların bu noktalara yönlen-dirildiği belirlendi. Yazışmalarda Cumhur-başkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretler de yer aldı.





Suriyeliler korkudan dışarı çıkamıyor

Yaşanan saldırılardan sonra Suriyeliler büyük korku yaşıyor. Suriyelilere sosyal medyada kin ve nefret kusan hesaplar kadar, yapılanlara tepki gösterenler de var. Provokatif paylaşımlara karşı çıkan duyarlı vatandaşlar, ırkçılık yapılmamasını istiyor.

Uzun zamandır ihtiyaç sahibi Suriyeliler için yardım çalışmaları yapan Yakup Kıyanç, “Bu insanlar yıllardır içimizde. Elbette iyisi olduğu gibi kötüsü de var. Irkçılık ve nefrete mahal vermemek gerek” dedi.

Yapılan ırkçılığa sessiz kalınmaması çağrısında bulunan Kadir Bal ise “Etrafımızda Suriyeli komşularımız var. Korkmuş olabileceklerini düşündüm. Kapısını çaldım, tedirgindi, ‘Korkma yanındayız, bir şeye ihtiyacın var mı’ diye sordum. Bir rahatlama oldu ve çok sevindiler. Başka Suriyeli bir öğrenci arkadaşım da bu olaylar nedeniyle gece evine saldırı olmasından korktuğunu söyledi. Böyle şeyleri duymak bizleri üzüyor” şeklinde konuştu. Bu yöndeki paylaşımları nedeniyle sosyal medyadan tehdit edildiğini belirten Bal şunları kaydetti: “Bazı Siyasi Parti üyeleri ve vatandaşlardan hakaret ve tehdit mesajları aldım. Bu zihniyetteki insanların dolduruşu nedeniyle Suriyeliler evlerinden çıkamıyor, dükkanlarını açamıyor.”



