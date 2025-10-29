Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, her ay 8 Altay tankı imal edileceğini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ana muharebe tankı ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanmasına yönelik geliştirilen Altay Tankı Projesi’nde ilk teslimat yapıldı. BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni” ile 3 Altay Tankı TSK envanterine girdi.





HEDEF TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ

Törende konuşan Erdoğan, “Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Araştırma ve geliştirme merkezleriyle, test alanlarıyla, zırhlı laboratuvarları ve eğitim parkurlarıyla 840 bin metrekarelik alana yayılan bu devasa tesiste bin 500’ü aşın nitelikli personelimiz görev yapacak. Robotik kaynak sistemlerinden ileri sensör teknolojilerine, simülasyon altyapısından veri analitiğine kapsamlı bir teknoloji üssü daha savunma ekosistemimize entegre olacak” ifadelerini kullandı.





MUHAREBE SAHASININ KALESİ

“63 bin metrekare kapalı alana sahip, seri üretim hattımızda her ay 8 adet Altay tankıyla muharebe sahasının kalesi olarak tarif edilen 10 adet Altuğ imal edilecek” vurgusu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer savunma ürünlerimizde olduğu gibi Altay tanklarından da hedefimiz özellikle kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır. Ambargolara rağmen nasıl bugünkü aşamaya geldiysek, inşallah bundan sonraki süreci de başarıyla yürüteceğiz. Hedeflerimize giden yolda önümüze çıkan ve çıkartılan engeller bizi sadece yavaşlatır, belki biraz geciktirir, ama menzile varmamıza asla mani olamaz. Ya bir yol bulur ya bir yol açar eninde sonunda hedeflediğimiz yere ulaşırız.”





YENİ DENKLEM KURULUYOR

“Yeni bir jeopolitik denklem kurulmakta. Uluslararası sistem yalnızca kabuk değil, mecra da değiştirmektedir. Yakın tarihte defalarca şahit olduğumuz üzere ne uluslararası kurumlar ne de beynelmilel hukuk insanlara yeterli güveni ve güvenceyi artık veremiyor. Haklı olmanın yetmediği, hakkınızı korumak için güçlü olmanız gerektiği bir dünyada yaşadığımız gerçeğiyle sürekli yüzleşiyoruz. Bunu önce 1990’lı yıllarda Bosna’da gördük, daha sonra 14 yıl boyunca komşumuz Suriye’de gördük, en son 70 bin masumun hayatını kaybettiği Gazze soykırımında gördük.”





CAYDIRICI OLMAK ZORUNDAYIZ

“Günümüzde onurlu bir şekilde yaşamak istiyorsanız her alanda güçlü olmak, caydırıcı olmak mecburiyetindesiniz. Aksi takdirde üzülerek ifade ediyorum, kurtlar sofrasına dönüşen bu yeni düzende kimse kimseye acımaz, gözünün yaşına bakmaz. Risk ve tehditlerin asimetrik biçimde arttığı bu dönemin farkına en erken varan ülkelerden biri Türkiye olmuştur. İlk günden itibaren değerlendirmelerimizi yaptık, tedbirlerimizi aldık, tabiri caizse dersimize çok iyi çalıştık. Son 23 yılda savunma sanayii, diplomasi ve güvenlik başta olmak üzere attığımız adımlarla Türkiye’yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik.”





Yeni dönemin kapılarını açtık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altay tankı ile ilgili şu bilgileri verdi: “1,5 milyon mühendislik saatiyle, 35 bin kilometreyi kapsayan test süreciyle, 3700 fiili atışla tüm aşamaları geçen Altay tankı, gerek atış gücü gerek devamlılık gerekse mobilite kabiliyetlerine dönük testleri başarıyla tamamladı. Altay’la birlikte Leopar 2-A 4 modernizasyon projemizin de teslimini önümüzdeki sene yapacağız. Dost ve müttefik ülkelerin de yoğun ilgisiyle Altay yurt dışı pazarlarda Türk savunma sanayiinin etki ve görünürlüğüne önemli bir katkı sunacak. Altay’la birlikte tank teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açmış oluyoruz.”





100 İHA’dan 65’i Türkiye’den

Şu anda silahlarını üreten bir Türkiye olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Savunma sanayiinde yüzde 20’yi bile üretemiyorduk, ama şimdi yüzde 80’i yakaladık. İHA ve SİHA alanında dünyanın en başarılı ilk 3 ülkesi arasındayız. Hâlihazırda dünyadaki en büyük 11’inci savunma ihracatçısıyız. 2024’te dünya ihracat pazarında yüzde 65’le yerimizi aldık, yani dünya genelinde satılan her 100 insansız hava aracından 65’ini biz tedarik ettik, tam 180 ülkeye ürün ihraç ettik. Geçmişte haksız uygulamalara, çifte standartlara, baskı ve ambargolara maruz kalmış bir ülke olarak kaybettiğimiz zamanı telafi etmeyi başardık. Bunu da ana muhalefetin temsilcisi olduğu, komplekslerini bir türlü yenemeyen kifayetsizlerin engelleme girişimlerine rağmen yaptık. Sadece 23 yılda dünyanın gıptayla baktığı, kimilerinin sevinçle, kimilerinin de endişeyle takip ettiği bir savunma ekosistemini ülkemizde inşa ettik.”





Özel üretim Togg’la geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene özel üretim limuzin Togg’la geldi. Tören sonunda Altay ve Altuğ’un da bulunduğu yerli ve milli üretim savunma araçları Erdoğan’ın da bulunduğu protokol önünde geçit yaptı.



