Her hastaneye sınıf geliyor: Okul her yerdir

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sağlık problemleri nedeniyle evde ya da hastanede tedavi gören öğrencilerin eğitimlerine her ne şart altında olursa olsun devam edebilmelerine imkan sağlamak için 81 ilde kamu-özel ayrımı olmaksızın istenen her noktaya hastane sınıfı kuracaklarını söyledi. Özer, sağlık problemleri nedeniyle hastanelerde yatarak tedavi gören öğrencilerle uzun süre tedavi gerektirdiği için evde eğitim alan öğrencilerin hayattan kopmamaları ve eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için öğretmenlerin büyük fedakarlık gösterdiğini ifade etti. Bugün itibarıyla sağlık problemleri nedeniyle 22 ilde 51 hastane sınıfında 1500 öğrencinin eğitimlerine devam ettiğini bildiren Özer, bu sınıfların her birinde iki sınıf öğretmeninin görev aldığını, ihtiyaç doğrultusunda diğer alanlardan da öğretmen görevlendirilmesi yapıldığını kaydetti. Bakan Özer, zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı belgelendirilenlere ders yılı içinde evde eğitim hizmeti verildiğini hatırlattı.