Her şeye rağmen Gazzelilere diz çöktüremediler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsrail’in, özellikle de Netanyahu’nun ateşkes ihlallerinde sicilinin epey kabarık olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemelidir. Gazze’de tekrar eskiye dönülmemesi için herkes üzerine düşeni yapmalı, İsrail üzerinde sürekli baskı kurulmalıdır” dedi. Erdoğan, Serinevler Spor Salonu’nda düzenlenen partisinin Adana 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Suriye’den sonra, Gazze’den de yüreklerdeki yangına su serpen bir haber aldıklarını söyledi.

TÜRKİYE YOĞUN GAYRET GÖSTERDİ

Türkiye’nin de yoğun gayret ve telkinleriyle, Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasında ateşkes için mutabakata varıldığını belirten Erdoğan, Gazze halkının 15 ay sonra bir nebze olsun rahat nefes alacağını ifade etti. Erdoğan, “İsrail hükümeti, 467 gündür uyguladığı soykırıma ve katliama rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramamıştır. 363 kilometrekare büyüklüğünde bir alana hapsettikleri yaklaşık 2 milyon kardeşimizi aylarca bombaladılar. Çocukları öldürdüler. Hastaneleri yerle bir ettiler. Okulları, camileri, kiliseleri enkaza çevirdiler. Doktorları, sağlık çalışanlarını, gazetecileri, alçakça katlettiler. Gıda sırası bekleyen sivilleri vurdular. İnsani yardım malzemesi taşıyan kamyonları vurdular. Bebekleri açlığa mahkum ederek, seyrettiler” dedi.

DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE SOYKIRIM

İsrail’in 467 gündür her türlü zulmü, gaddarlığı ve vahşeti Gazze’de sergilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazzelilere diz çöktüremediklerini söyledi. Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 50 binden fazla insanın şehit edildiğini, 110 binden fazla sivilin yaralandığını, 10 binden fazla Gazzelinin ise nerede olduğunun bilinmediğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Son asrın en büyük soykırımlarından biri, hem de 467 gün boyunca tüm dünyanın gözleri önünde yaşandı. Tüm bunlara rağmen Filistin halkı teslim olmadı, diz çökmedi, pes etmedi.”

İsrail’in özellikle de Netanyahu’nun ateşkes ihlallerinde sicilinin epey kabarık olduğunu çok iyi bildiklerini ifade eden Erdoğan, “Bu sefer buna izin verilmemelidir. Gazze’de tekrar eskiye dönülmemesi için herkes üzerine düşeni yapmalı, İsrail üzerinde sürekli baskı kurulmalıdır. Türkiye olarak nasıl 467 gün boyunca Gazzeli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız ve sahipsiz bırakmadıysak, inşallah ateşkes döneminde de Gazze’nin kanayan yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz. Savaş ve insanlık suçu işleyenlerden tek tek hesap sorulması amacıyla verdiğimiz mücadele de artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

KUKLALARI UNUTMADIK VE UNUTMAYACAĞIZ

Muhalefetin oy devşirmek için kendilerine iftira attığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Aslını çok iyi bildikleri halde, ticaret konusundan silah ve yakıt meselesine kadar ellerine ne geçerse hoyratça üzerimize fırlattılar. Sadece şahsımıza, hükümetimize değil, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne bühtan edecek kadar hırslarının esiri oldular. Bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız. Filistin davası gibi milli bir meselede Türkiye düşmanlarının kuklası haline gelenleri unutmadık ve unutmayacağız. Bakın açık ve net söylüyorum. Bunları yapanların derdi hiçbir zaman Filistin olmadı. Bunların derdi hiçbir zaman Gazzeli masumlar, mazlumlar olmadı. Bunların derdi hiçbir zaman Suriyeli muhacirler olmadı. Sadece siyaset yaptılar. Sadece mazlumları istismar ettiler.”







