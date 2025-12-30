'Her türlü ahlaksızlığı yaşamış' sözleri sonrası Mustafa Destici ve Gülben Ergen mahkemelik oldu

Şarkıcı Gülben Ergen ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici arasında gerginlik yargıya taşındı.





Ergen'in Adıyaman'da anaokulu açılışında halay çekerken sergilediği davranış, polemiğin fitilini ateşledi.





Adıyaman'daki anaokulu açılışında halay çekerken başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığı iddia edilen Gülben Ergen'e Mustafa Destici, tepki gösterdi.

Ergen'in halay sırasında başörtülü bir kadının elini bilerek tutmadığı iddia edilmişti.

Destici, "Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim; daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada.

"Her türlü ahlaksızlığı yaşamış"

Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor." demişti.

Destici'nin partisinin Adıyaman İl Kongresi'nde yaptığı bu açıklamaya Gülben Ergen'den cevap geldi.

"Seni savcılık makamına şikayet ettim"

Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dava açacağını ve kazandığı tazminatla yine anaokulu açacağını söyledi.

Ergen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Destici, unutma ben kin değil, avukat tutuyorum. Seni savcılık makamına şikayet ettim. Savunmanı devletin savcılarına yapacaksın. Seni dava da edeceğim. Kazanacağım tazminatla yeni bir anaokulu açacağım."

Gülben Ergen








