Her türlü senaryoya karşı hazırız

ABD, İran'la yaşanan gerilimin ardından Akdeniz'den Umman Denizi'ne uzanan hattaki askeri varlığını güçlendirerek savaş gemisi sayısını 23'e çıkardı. Açık kaynak istihbarat verilerini takip ve analiz eden kaynaklardan yapılan derlemeye göre, ABD'nin Akdeniz'de 10, Aden Körfezi'nde 1, Umman Denizi'nde 10, Basra Körfezi'nde 2 savaş gemisi bulunuyor. ABD'nin halihazırda Akdeniz'de konuşlu 1 uçak gemisi, 8 muhrip ve 1 akaryakıt gemisi olmak üzere toplam 10 savaş gemisi görev yapıyor. ABD donanmasının en yeni nesil uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford, nükleer tahrik sistemi sayesinde uzun süre yakıt ikmali yapmadan görev yapabiliyor. Tam yüklü ağırlığı yaklaşık 100 bin tona ulaşan gemi, 75'e kadar savaş uçağı taşıma kapasitesiyle açık denizlerde hava operasyonu yapılabilmesini sağlıyor. Gemi, gelişmiş radar sistemleri, elektronik harp kabiliyetleri ve yakın hava savunma sistemleriyle donatılırken, nükleer reaktörle çalışıyor. Yaklaşık 4 bin 550 personelin görev yaptığı gemi, ABD'nin küresel askeri caydırıcılığının temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

"Arleigh Burke" sınıfı güdümlü füze fırlatan muhripleri ise hava savunma, denizaltı savunma ve balistik füze savunması gibi operasyon kabiliyetiyle çok rollü görev yapabiliyor. Bu özellikleriyle muhripler, ABD'nin bölgedeki caydırıcılık ve hızlı müdahale kabiliyetinin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. "Henry J. Kaiser" sınıfı ikmal gemisi USS Kanawha ise denizde yakıt ve lojistik destek sağlayarak operasyonların sürdürülebilirliğinde önemli yere sahip. Uzun süreli görevlerde filonun operasyonel kabiliyetini destekliyor. ABD donanmasında toplam 45 adet bulunan "Arleigh Burke" sınıfı güdümlü füze fırlatan muhriplerden olan USS Delbert D. Black ise Aden Körfezi'nde konuşlanıyor. ABD'nin Basra Körfezi'nde ise 1 muhrip, 1 kıyı muharebe gemisi olmak üzere toplam 2 savaş gemisi bulunuyor. ABD'nin Umman Denizi'nde 1 uçak gemisi, 5 muhrip, 2 akaryakıt gemisi ve 2 kıyı muharebe gemisi olmak üzere toplam 10 askeri unsuru konuşlanmış bulunuyor.