Herkese ‘adayım’ diyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genel Merkez’e yakın isimler ile görüşmelerinde aday olduğunu belirtiyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için “Partim isterse olurum” diyen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yakın çevresine ise “Adayım” dediği öğrenildi. Yavaş, Genel Merkez’e yakın isimler ile görüşmelerinde aday olduğunu belirtiyor. Yavaş’ın yakın ekibi ile kendisini destekleyenlere de “adaylığını” gündemde tutmalarını istediği ileri sürüldü. Yavaş, kendi ekibini belediyede üst görevlere getirerek ekibini diri tutmak istiyor. Ekibi ise Yavaş’ın propagandasını yaparak destek çıkıyor.
ELBETTE ADAYIM
Yavaş, dün akşam katıldığı bir etkinlikte de "Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız" dedi.