Herkese ‘adayım’ diyor

2028'de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kılıçların çekildiği CHP'de ismi adaylık için geçen partinin iki büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Adaylık konusunda cepheleşen muhalefette ilerleyen günlerde tartışmaların daha da alevleneceği düşünülürken Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen 'gazeteci' Şaban Sevinç, katıldığı televizyon programında çarpıcı bir iddia ortaya attı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının parti yönetimi tarafından Ekrem İmamoğlu olarak belirlendiğini iddia eden Sevinç, Yavaş'a ise yardımcılık teklif edileceğini ileri sürdü.