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Herkese ‘adayım’ diyor

Herkese ‘adayım’ diyor

Mehmet Güney
04:0030/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş.
Mansur Yavaş.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genel Merkez’e yakın isimler ile görüşmelerinde aday olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için “Partim isterse olurum” diyen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yakın çevresine ise “Adayım” dediği öğrenildi. Yavaş, Genel Merkez’e yakın isimler ile görüşmelerinde aday olduğunu belirtiyor. Yavaş’ın yakın ekibi ile kendisini destekleyenlere de “adaylığını” gündemde tutmalarını istediği ileri sürüldü. Yavaş, kendi ekibini belediyede üst görevlere getirerek ekibini diri tutmak istiyor. Ekibi ise Yavaş’ın propagandasını yaparak destek çıkıyor.


ELBETTE ADAYIM

Yavaş, dün akşam katıldığı bir etkinlikte de "Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız" dedi.



CHP kulislerini karıştıran iddia: İmamoğlu'na yakın 'gazeteci' canlı yayında bombayı patlattı

2028'de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kılıçların çekildiği CHP'de ismi adaylık için geçen partinin iki büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Adaylık konusunda cepheleşen muhalefette ilerleyen günlerde tartışmaların daha da alevleneceği düşünülürken Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen 'gazeteci' Şaban Sevinç, katıldığı televizyon programında çarpıcı bir iddia ortaya attı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının parti yönetimi tarafından Ekrem İmamoğlu olarak belirlendiğini iddia eden Sevinç, Yavaş'a ise yardımcılık teklif edileceğini ileri sürdü.


#chp
#Mansur Yavaş
#siyaset

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