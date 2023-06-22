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Heyelan nedeniyle kapanmıştı: Erzincan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

Erzincan'da etkisini gösteren yoğun yağışlar sebebiyle meydana gelen heyelan sonucunda kapanan Erzincan-Erzurum kara yolu temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

09:23 . 22/06/2023 Perşembe
AA
Trafik ekipleri kara yolunda kontrollü şekilde araçların geçişine izin veriyor.

Trafik ekipleri kara yolunda kontrollü şekilde araçların geçişine izin veriyor.

Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak, Erzincan-Erzurum kara yolu Uluköy ilçesi civarında heyelana neden oldu.

Kara yolunda meydana gelen taşkın nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.

Kara yoluna gelen taş ve balçık nedeniyle yolda kalan bir aracı kurtaran ekipler, yaklaşık yarım saatlik yoğun bir çalışma ile kara yolunu tekrar ulaşıma açtı.

Trafik ekipleri kara yolunda kontrollü şekilde araçların geçişine izin veriyor.



#Erzincan
#Erzurum
#Kara yolu
#heyelan
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