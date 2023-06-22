Heyelan nedeniyle kapanmıştı: Erzincan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

Ordu’da 2 gün boyunca etkili olan sağanaklar neticesinde 94 noktada heyelan meydana geldi. Heyelanlarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yollarda ve tarım arazilerinde hasar oluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, “İlimizde yanlış yerleşimler var. Zamanında halkımız manzarası güzel yerleri yerleşim yeri seçmiş ama işin jeolojik, jeofizik boyutuna bakmamışlar. Buralarda şimdi kalıcı bir çözüm olsun diye yeni yerleşim yerleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.