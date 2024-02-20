Heyelan riski arttı aramalar durdu

Anagold Madencilik’e bağlı Erzincan’daki altın madeninde toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları dün akşam yeni bir heyelan riskine karşı durduruldu. 13 Şubat'ta gerçekleşen heyelan sonrası 1 haftadır geceli gündüzlü devam eden arama çalışmalarında dün akşam heyelan riski yoğunlaştı. Yeni heyelan riski özellikle 13 Şubat'taki heyelanda kaymayan bölgelerde oluştu. Bunun üzerine 2 bin 663 personelin görev aldığı arama çalışmaları sonlandırıldı.

KAYMAMIŞ BÖLGELERDE CİDDİ HAREKETLİLİK VAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz günlerde ifade ettiğimiz heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Yığının kaymamış bölgelerinde ciddi hareketlilik var. Bu risklerden dolayı sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız" ifadelerini kullandı.

GECELİ GÜNDÜZLÜ ARAMA YAPILDI

7 günün geride kaldığı arama-tarama çalışmalarında 2 bin 663 personel görev aldı. 802 araç ve iş makinesinin yanı sıra dron, georadar, jeoradar, metale duyarlı 5 yeraltı radarıyla, gece ve gündüz aralıksız yürütüldü. Çalışmalarda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 99 aydınlatma kulesi ve 52 jeneratör faaliyet gösterdi. Yetkililer, bölgede çalışan ekiplere güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutması yönünde talimat verdi. Kayıp işçilerden 6'sının bölgedeki dere yatağına kayan toprak kütlesinin içerisinde, 3'ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendirildiği için çalışmalar bu bölgelerde yoğunlaştırılmıştı.

Su ve toprak temiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, her gün 9 ayrı noktadan aldığı toprak ve su numunelerini 3 farklı laboratuvara analiz ettiriyor. Bölgedeki hava kalitesi de, 2’si tesis yakınında, 4’ü İliç’te olmak üzere toplam 6 izleme istasyonundan takip ediliyor. Yetkililer, yapılan incelemelerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıkladı.







