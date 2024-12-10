Heyelana araçta yakalanan dört kişi ölü bulundu

Artvin’in Arhavi ilçesinde, 7 Aralık saat 03.15 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu’nun kapanmasına neden olan heyelanda toprak altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Heyelanın meydana geldiği Kıyıcık mevkiinde, ulaşımın tek şeritten çift yönlü sağlandığı yolda ekipler, diğer şeridin de açılması için çalışmalarını dün de sürdürdü. Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin katıldığı çalışmalarda, heyelan sırasında toprak altında bir aracın kaldığı iddia edildi. Otomobilin bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara’dan teknik cihazlar ve dronlar getirildi. Bölgede yapılan çalışma sonrasında deniz tarafında toprak altında bir metal yığını tespit edildi.