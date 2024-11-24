Meteoroloji yeni haritayı paylaşarak uyardı: 50 ilde alarm verildi

Türkiye kar yağışının etkisi altında. birçok şehrimiz yoğun kar yağışı endeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
Meteoroloji, fırtına, sağanak ve kar yağışı nedeniyle 30 ili "sarı" 20 ili de "turuncu" kodla uyardı.
Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.
Kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Kar yağışı bekleniyor.
Kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.
Kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve yağmur bekleniyor.
Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve yağmur bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.
Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve yağmur bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.
Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve yağış bekleniyor.
Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Kuvvetli yağış bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Kar yağışı bekleniyor.
Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.
Kar yağışı bekleniyor.
Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Hava durumu riskli bir hal alabilir: Beklenen meteorolojik olay, nadir görülen bir durumdur ve zarar ya da kayıplar yaşanma ihtimali yüksektir. Bu nedenle, ekstra dikkatli olunmalı ve güncel hava durumu tahminleri düzenli olarak takip edilmelidir.
Hava durumu dikkat gerektirebilir: Beklenen meteorolojik olay olağan dışı olmasa da, hava koşullarından etkilenebilecek faaliyetler için tedbirli olunması önemlidir.