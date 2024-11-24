Meteoroloji yeni haritayı paylaşarak uyardı: 50 ilde alarm verildi

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Hava durumu riskli bir hal alabilir: Beklenen meteorolojik olay, nadir görülen bir durumdur ve zarar ya da kayıplar yaşanma ihtimali yüksektir. Bu nedenle, ekstra dikkatli olunmalı ve güncel hava durumu tahminleri düzenli olarak takip edilmelidir.