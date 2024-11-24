Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Meteoroloji yeni haritayı paylaşarak uyardı: 50 ilde alarm verildi

Meteoroloji yeni haritayı paylaşarak uyardı: 50 ilde alarm verildi

Lokman Özdemir
09:4924/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgasının etkisine girdi. Sıcaklıklar aniden 15 derece düşerken birçok kent karla kaplandı. Meteoroloji, yayımladığı yeni hava durumu haritasıyla 50 ilde kar, sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Türkiye kar yağışının etkisi altında. birçok şehrimiz yoğun kar yağışı endeniyle beyaz örtüyle kaplandı.


Yeni harita paylaşıldı


Meteoroloji, fırtına, sağanak ve kar yağışı nedeniyle 30 ili "sarı" 20 ili de "turuncu" kodla uyardı.


Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.



İşte Türkiye geneli uyarı verilen iller;


ADANA / Turuncu uyarı

Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar yağışı bekleniyor.


ADIYAMAN / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar yağışı bekleniyor.


AKSARAY / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.


AMASYA / Sarı uyarı

Kar yağışı bekleniyor.


ANTALYA / Turuncu uyarı

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.


BARTIN / Turuncu uyarı

Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.


BATMAN / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar yağışı bekleniyor.


BAYBURT / Turuncu uyarı

Kar yağışı bekleniyor.


BİNGÖL / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.


BOLU / Turuncu uyarı

Kar yağışı bekleniyor.


BURDUR / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.


ÇANKIRI / Sarı uyarı

Kar yağışı bekleniyor.


ÇORUM / Sarı uyarı

Kar yağışı bekleniyor.


DİYARBAKIR / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar yağışı bekleniyor.


DÜZCE / Turuncu uyarı

Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.


ELAZIĞ / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.


ERZİNCAN / Turuncu uyarı

Kar yağışı bekleniyor.


GAZİANTEP / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve yağmur bekleniyor.


GİRESUN / Turuncu uyarı

Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.


GÜMÜŞHANE / Turuncu uyarı

Kar yağışı bekleniyor.


HATAY / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve yağmur bekleniyor.


ISPARTA / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.


KAHRAMANMARAŞ / Turuncu uyarı

Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar yağışı bekleniyor.


KARABÜK / Turuncu uyarı

Kar yağışı bekleniyor.


KARAMAN / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.


KASTAMONU / Turuncu uyarı

Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.


KAYSERİ / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.


KİLİS / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve yağmur bekleniyor.


KONYA / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.


MALATYA / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.


MARDİN / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


MERSİN / Turuncu uyarı

Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar yağışı bekleniyor.


MUĞLA / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.


NEVŞEHİR / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.


NİĞDE / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.


ORDU / Turuncu uyarı

Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.


OSMANİYE / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve yağış bekleniyor.


RİZE / Turuncu uyarı

Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.


SAKARYA / Sarı uyarı

Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.


SAMSUN / Sarı uyarı

Kar yağışı bekleniyor.


SİİRT / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.


SİNOP / Sarı uyarı

Kuvvetli yağış bekleniyor.


SİVAS / Turuncu uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.


ŞANLIURFA / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


ŞIRNAK / Sarı uyarı

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.


TOKAT / Turuncu uyarı

Kar yağışı bekleniyor.


TRABZON / Turuncu uyarı

Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.


TUNCELİ / Turuncu uyarı

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bekleniyor.


YOZGAT / Sarı uyarı

Kar yağışı bekleniyor.


ZONGULDAK / Turuncu uyarı

Yağmur ve kar yağışı bekleniyor.


5 günlük hava durumu



Turuncu kod uyarısı ne anlama geliyor?


Hava durumu riskli bir hal alabilir: Beklenen meteorolojik olay, nadir görülen bir durumdur ve zarar ya da kayıplar yaşanma ihtimali yüksektir. Bu nedenle, ekstra dikkatli olunmalı ve güncel hava durumu tahminleri düzenli olarak takip edilmelidir.


Sarı kod uyarısı ne anlama geliyor?


Hava durumu dikkat gerektirebilir: Beklenen meteorolojik olay olağan dışı olmasa da, hava koşullarından etkilenebilecek faaliyetler için tedbirli olunması önemlidir.





#meteoroloji
#hava durumu
#İstanbul
#Ankara

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yetim Vakfı'ndan Türkiye'de bir ilk: Sosyal Yetimlik Sempozyumu