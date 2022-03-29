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Gündem Heyelanda hayvanlarını kaybeden aileye Vali Tuncay Sonelden yeni hayvan desteği
ORDU

Heyelanda hayvanlarını kaybeden aileye Vali Tuncay Sonel’den yeni hayvan desteği

Ordu Valisi Tuncay Sonel, heyelan sonucu büyükbaş hayvanları ve köpeği telef olan Türkmen ailesini yeni hayvanları ile buluşturdu. 26 Mart Cumartesi günü yaşanan heyelanın ardından Altınordu ilçesinin Güzelyalı Mahallesi’ne giderek vatandaşlara ’geçmiş olsun’ dileğinde bulunan Vali Sonel, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile birlikte heyelan sebebiyle üç büyükbaş hayvanları ile bir köpeğini kaybeden Hanife-Erol Türkmen çiftine temin edilen üç büyükbaş hayvanı buzağıları ile birlikte bir yavru köpeği teslim etti.

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Haber Merkezi İHA
Heyelanda hayvanlarını kaybeden aileye Vali Sonel’den yeni hayvan desteği
Ordu Valisi Tuncay Sonel, doğal afet sonucu hayvanlarını kaybeden aileye destekte bulundu.

Vali Tuncay Sonel’i büyükbaş hayvanları ve kucağındaki köpeği ile birlikte gören Hanife-Erol Türkmen çifti oldukça duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Vali Sonel, “Allah’a şükürler olsun can kaybımız olmadı. Hanife teyzemiz gözyaşları içinde bizlere hayvanlarının telef olduğunu söylemişti. Bir kez daha belirtmek isterim ki devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Telef olan hayvanlarımızın yerine üç ineği buzağıları ile ayrıca birde köpeğimizi alarak bugün ailemize teslim ettik. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Vali Sonel, “Yaşlı olan gözlerde bugün tebessüm ve sevinci görmenin heyecanını hep birlikte yaşadık” dedi ve Güzelyalı Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerini bir kez daha iletti.

Heyelan dolayısıyla üç ineği ile bir köpeğini kaybeden ve bugün Vali Sonel tarafından iki gün içinde büyükbaş hayvanlarına ve köpeğine kavuşan Hanife-Erol Türkmen çifti yaptıkları açıklamada, “Allah devletimizden ve valimizden razı olsun, heyelan olduğu günden beri bizleri yanlız bırakmadı ve telef olan hayvanlarımızın yerine yenisini alarak bizleri çok duygulandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah başımızdan sizleri eksik etmesin” diyerek, duygularını dile getirdiler.

Güzelyalı mahallesi muhtarı Muzaffer Türkmen ise, “Valimiz Tuncay Sonel, mahallemizin gözyaşlarını dindirdi. Telef olan hayvanların yerine yenisini alarak bizzat kendisinin getirmesi bizleri oldukça duygulandırdı” ifadelerine yer verdi.

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"60 yıllık emeğim gitti" diyen yaşlı kadını Ordu Valisi Tuncay Sonel teselli etti
Ordu'da heyelan nedeniyle '60 yıllık emeğim' dediği evi yıkılan yaşlı kadını, Vali Tuncay Sonel, teselli etti.

Meteoroloji yeni raporunu yayımladı: Bir soğuk hava dalgası daha yolda
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
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Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.<br><br>
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UYARILAR<br><br>KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 kmsaat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA<br><br>İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada, \"Kıymetli Hemşehrilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul’da turuncu alarm kalktı. 14 Mart Pazartesi il geneli 00.00–09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 Parçalı bulutlu geçecek\" dedi.
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SARI VE TURUNCU KODLU UYARI<br><br>Meteoroloji'den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. O iller ise şöyle; Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Giresun, Muş, Rize, Siirt, Van, Şırnak, Artvin, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Ordu, Samsun, Trabzon, Batman.
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YENİ SOĞUK HAVA DALGASI<br><br>Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, \"Önümüzdeki hafta sonu 18-19 Mart da bir soğuk hava daha geliyor. Türkiye’nin kuzey bölgelerini etkileyecek gibi görünüyor.\" dedi.
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5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU
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Meteoroloji yeni raporunu yayımladı: Bir soğuk hava dalgası daha yolda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirten Meteoroloji, bazı bölgelere uyarılarda bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kentte turuncu alarmın kalktığını bildirdi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan şen ise 18-19 Mart'ta yeni bir soğuk hava dalgasının geleceğini söyledi.

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