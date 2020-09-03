Okullarda yeni dönem başlıyor: Hibrit eğitim ne demek? Hibrit eğitim modeli nasıl işleyecek?

Koronavirüs salgınının Türkiye'ye ulaşması ile birlikte eğitimde yaşanan aksamaların yeni dönemde devam edip etmeyeceği bilinmiyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim derslerinin başladığını ve öğrencilerin bu dersleri EBA TV üzerinden takip edeceğini belirtti.
21 Eylül'de ise ilk ders zilinin okullarda çalması bekleniyor.
MÜFREDATTAN ÖĞRENCİLER SORUMLU OLACAK
Ziya Selçuk, uzaktan eğitim müfredatını kısmen seyrelttiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
- "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül'de haftanın 5 günü tüm öğrencileri alamayacağımız için müfredatın yetişmesiyle ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Ancak müfredattan da çocuklarımızın sorumlu olmasını bekliyoruz ki bu dönem öyle olacak. Bundan dolayı da yetişmesi muhtemel olan temel kavramları dikkate alarak bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın televizyonda da eklemlenerek desteklenmesini sağladık. Bu çalışmanın canlı dersle bağlantısını sağladık. Bu çalışmanın EBA internetle bağlantısını sağladık. Yani bir çocuk aynı konuyu birkaç yerden alabilir."
Peki, iki eğitim modelinin birlikte uygulanmasıyla oluşan hibrit eğitim nedir? Bakan Koca'nın bahsettiği hibrit eğitim modeli nasıl uygulanır? İşte konuyla ilgili merak edilenler...
HİBRİT NEDİR?
Hibrit, kelime anlamı olarak 'melez' anlamına gelmektedir. Aynı zamanda teknolojide 'İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması' durumunda da kullanılır.
HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?
Hibrit eğitim modeli, harmanlaşmış öğrenme olarak da bilinmektedir. Karma eğitimde denen hibrit eğitim modeli, online eğitim modelinin ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulanması anlamına gelmektedir.
- Harmanlaşmış öğrenme, web tabanlı öğretim olanağıyla öğrencilerin dilediği yerden, dilediği zamanda çalışabilmesine imkan tanır. Aynı zamanda da öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme olanağı sunar.