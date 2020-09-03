Hibrit eğitim ne demek? Hibrit eğitim modeli nasıl işleyecek? Okullarda yeni dönem başlıyor: Hibrit eğitim ne demek? Hibrit eğitim modeli nasıl işleyecek? Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir ara verilen eğitim 31 Ağustos'ta yeniden başladı. Yüz yüze eğitimin ise 21 Eylül'de başlaması planlanıyor ancak bunun ertelenip ertelenmeyeceği henüz bilinmiyor. Okulların açılması ile birlikte hibrit eğitim modeli mi yoksa karma eğitim modeli mi uygulanacağı henüz belirsizliğini koruyor. Peki son dönemde sık sık gündeme gelen hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim modeli nasıl uygulanacak?

Haber Merkezi 03 Eylül 2020, 09:16 Son Güncelleme: 03 Eylül 2020, 09:28 Yeni Şafak