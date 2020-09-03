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Gündem Okullarda yeni dönem başlıyor Hibrit eğitim ne demek? Hibrit eğitim modeli nasıl işleyecek?
EĞİTİM

Hibrit eğitim ne demek? Hibrit eğitim modeli nasıl işleyecek?

Okullarda yeni dönem başlıyor: Hibrit eğitim ne demek? Hibrit eğitim modeli nasıl işleyecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir ara verilen eğitim 31 Ağustos'ta yeniden başladı. Yüz yüze eğitimin ise 21 Eylül'de başlaması planlanıyor ancak bunun ertelenip ertelenmeyeceği henüz bilinmiyor. Okulların açılması ile birlikte hibrit eğitim modeli mi yoksa karma eğitim modeli mi uygulanacağı henüz belirsizliğini koruyor. Peki son dönemde sık sık gündeme gelen hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim modeli nasıl uygulanacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Koronavirüs salgınının Türkiye'ye ulaşması ile birlikte eğitimde yaşanan aksamaların yeni dönemde devam edip etmeyeceği bilinmiyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim derslerinin başladığını ve öğrencilerin bu dersleri EBA TV üzerinden takip edeceğini belirtti.

21 Eylül'de ise ilk ders zilinin okullarda çalması bekleniyor.

Üniversitelerde hibrit dönem: Online ve kampüs içi eğitim harmanlanacak
GÜNDEM
Üniversitelerde hibrit dönem: Online ve kampüs içi eğitim harmanlanacak

MÜFREDATTAN ÖĞRENCİLER SORUMLU OLACAK

Ziya Selçuk, uzaktan eğitim müfredatını kısmen seyrelttiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül'de haftanın 5 günü tüm öğrencileri alamayacağımız için müfredatın yetişmesiyle ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Ancak müfredattan da çocuklarımızın sorumlu olmasını bekliyoruz ki bu dönem öyle olacak. Bundan dolayı da yetişmesi muhtemel olan temel kavramları dikkate alarak bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın televizyonda da eklemlenerek desteklenmesini sağladık. Bu çalışmanın canlı dersle bağlantısını sağladık. Bu çalışmanın EBA internetle bağlantısını sağladık. Yani bir çocuk aynı konuyu birkaç yerden alabilir."

EBA TV ile uzaktan eğitim başlıyor
GÜNDEM
EBA TV ile uzaktan eğitim başlıyor

Peki, iki eğitim modelinin birlikte uygulanmasıyla oluşan hibrit eğitim nedir? Bakan Koca'nın bahsettiği hibrit eğitim modeli nasıl uygulanır? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

HİBRİT NEDİR?

Hibrit, kelime anlamı olarak 'melez' anlamına gelmektedir. Aynı zamanda teknolojide 'İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması' durumunda da kullanılır.

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Hibrit eğitim modeli, harmanlaşmış öğrenme olarak da bilinmektedir. Karma eğitimde denen hibrit eğitim modeli, online eğitim modelinin ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulanması anlamına gelmektedir.

  • Harmanlaşmış öğrenme, web tabanlı öğretim olanağıyla öğrencilerin dilediği yerden, dilediği zamanda çalışabilmesine imkan tanır. Aynı zamanda da öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme olanağı sunar.
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