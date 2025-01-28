Hiçbir şeyden haberi yokmuş!

Gülener şunları söyledi: "Ancak dilekçenin geri çekildiğini, geri çekilme dilekçesi verildiğini gördüğümde dikkatimi çekmişti. İlgili müdür, yani İtfaiye Müdürü bana bu konuyu anlattı. İtfaiye Müdürü bana, 'İtfaiye raporu için başvurmuşlardı. İkinci bir dilekçe ile başvurularını geri çekiyorlar' dedi. Ben de 'Yapmamız gereken nedir?' dedim. O da dilekçeyi iptal edeceklerini söyledi."