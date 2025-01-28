Hiçbir şeyden haberi yokmuş!

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, savcılıktaki ifadesinde, otel tarafından denetim için yapılan başvurudan da itfaiye müdürlüğünün yapmış olduğu denetiminden yazışma kendisine gelene kadar haberi olmadığını iddia etti.
Gülener şunları söyledi: "Ancak dilekçenin geri çekildiğini, geri çekilme dilekçesi verildiğini gördüğümde dikkatimi çekmişti. İlgili müdür, yani İtfaiye Müdürü bana bu konuyu anlattı. İtfaiye Müdürü bana, 'İtfaiye raporu için başvurmuşlardı. İkinci bir dilekçe ile başvurularını geri çekiyorlar' dedi. Ben de 'Yapmamız gereken nedir?' dedim. O da dilekçeyi iptal edeceklerini söyledi."
Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ile konuya ilişkin telefonda görüştüğünü ve kendisinden evraka bakmasını rica ettiğini anlatan Gülener, bunun, dilekçenin verilmesinden sonra yapılabileceği ve dilekçelerde kendilerine başvurulmasının rutin bir iş olduğunu aktardı.
Önceden uygunsuzluk raporu düzenlenip düzenlenmediğini hatırlamadığını savunan Gülener, talep üzerine yapılan denetimlerde eksiklik geldiğinde uygunsuzluk raporunu talep edene teslim ettiklerini, Grand Kartal Otel sahiplerini yakından tanımadığını ve dostluğunun, arkadaşlığının olmadığını anlattı.