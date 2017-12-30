Hırsız yüzünde ayakkabı boyasıyla yakalandı

Olay, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesinde bir giyim mağazasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, vatandaşın birisi plakalı çamurla kapatılmış bir araç ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri çevreyi abluka altına alarak aracı aramaya başladı.
Bu sırada kimliği belirlenemeyen 3 şahıs giyim mağazasının alarmına köpük sıkarak alarmın çalmasını önledi. Daha sonra şahıslar mağazanın da arabasını açmaya çalıştığı sırada polislere suçüstü yakalandı.
Yakalanan şahıslar suçlarını inkar etmeye başladı, ancak suçüstü yakalanan şahıslar gözaltına alındı.
Öte yandan, hırsızlardan birisi tanınmamak için yüzüne ayakkabı boyası sürmesi dikkat çekti.
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