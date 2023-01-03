Hâkim kararı olmadan hacze gidilemeyecek: Yedinci Yargı Paketi TBMM'ye geliyor

Adalet Bakanlığı, 7'nci yargı paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Son rötuşları Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yapılacak paketin ocak ayı ortasında Meclis’e gelmesi bekleniyor. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler, 60 maddeden oluşan paket hakkında Yeni Şafak’a bilgi verdi. Geniş bir kesimi ilgilendiren çalışmadan öne çıkan bazı detaylar şöyle:

HAKİM İZNİ ŞART

- Konutlarda icra müdürünün verdiği haciz kararı “hakim onayından geçtikten sonra” yerine getirilebilecek.

- Aile bireylerine ait, ibadete özgü veya kişisel eşyalarla ailenin ortak kullanımına hizmet eden ev eşyaları haczedilemeyecek. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, yatak ve baza da haczedilemeyecek eşyalar arasında.

APARTMANLARDA BARIŞ DÖNEMİ

- Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, zorunlu arabuluculuk kapsamına alınacak.

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BEYİN GÜCÜNE KORUMA

- ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN gibi önde gelen savunma sanayii şirketlerinde çalışan mühendislerin, yurt içi veya yurt dışında aynı alanda faaliyet gösteren başka kurum veya kuruluşlarda çalışmasını veya işletme açmasını zorlaştıracak tedbirler alınacak.

Sentetik uyuşturucuya 15 yıl hapis

- Uyuşturucuyla mücadelede yaptırımların caydırıcı olması için sentetik katinon, sentetik opioid ile amfetamin ve türevleri de uyuşturucu madde kabul edilerek ceza kapsamına alınacak. Bunların imal ve ticaretine bağlı cezaların alt sınırının 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılması planlanıyor.

- Uyuşturucu suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının hakim tarafından kamuya açık yerler ve iş yerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine imkan sağlanacak. Soruşturma veya kovuşturmanın kesinleşmesi beklenmeden uyuşturucu madde imha edilebilecek.

- Göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele ve caydırıcılığın sağlanması için de suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.