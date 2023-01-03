Gündem Hakim kararı olmadan hacze gidilemeyecek Yedinci Yargı Paketi TBMMye geliyor
ANKARA

Hâkim kararı olmadan hacze gidilemeyecek: Yedinci Yargı Paketi TBMM'ye geliyor

Yedinci Yargı Paketi çalışmaları tamamladı. Bu ayın ortasında Meclis’e gelmesi beklenen paketle kira, kat mülkiyeti, komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar ‘zorunlu arabuluculuk’ kapsamına alınıyor. İcra müdürünün verdiği haciz kararı "hâkim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilecek. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, yatak, baza gibi eşyalar haczedilemeyecek.

Abone Ol Google News
Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
Hâkim kararı olmadan hacze gidilemeyecek: Yedinci Yargı Paketi TBMMye geliyor
​Adalet Bakanlığı, 7'nci yargı paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı.

Adalet Bakanlığı, 7'nci yargı paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Son rötuşları Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yapılacak paketin ocak ayı ortasında Meclis’e gelmesi bekleniyor. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler, 60 maddeden oluşan paket hakkında Yeni Şafak’a bilgi verdi. Geniş bir kesimi ilgilendiren çalışmadan öne çıkan bazı detaylar şöyle:

HAKİM İZNİ ŞART

- Konutlarda icra müdürünün verdiği haciz kararı “hakim onayından geçtikten sonra” yerine getirilebilecek.

- Aile bireylerine ait, ibadete özgü veya kişisel eşyalarla ailenin ortak kullanımına hizmet eden ev eşyaları haczedilemeyecek. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, yatak ve baza da haczedilemeyecek eşyalar arasında.

APARTMANLARDA BARIŞ DÖNEMİ

- Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, zorunlu arabuluculuk kapsamına alınacak.

BEYİN GÜCÜNE KORUMA

  • - ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN gibi önde gelen savunma sanayii şirketlerinde çalışan mühendislerin, yurt içi veya yurt dışında aynı alanda faaliyet gösteren başka kurum veya kuruluşlarda çalışmasını veya işletme açmasını zorlaştıracak tedbirler alınacak.

Sentetik uyuşturucuya 15 yıl hapis

- Uyuşturucuyla mücadelede yaptırımların caydırıcı olması için sentetik katinon, sentetik opioid ile amfetamin ve türevleri de uyuşturucu madde kabul edilerek ceza kapsamına alınacak. Bunların imal ve ticaretine bağlı cezaların alt sınırının 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılması planlanıyor.

- Uyuşturucu suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının hakim tarafından kamuya açık yerler ve iş yerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine imkan sağlanacak. Soruşturma veya kovuşturmanın kesinleşmesi beklenmeden uyuşturucu madde imha edilebilecek.

- Göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele ve caydırıcılığın sağlanması için de suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Adalet Bakanlığından kadına ve çocuğa yönelik suçlarla ilgili genelge
GÜNDEM
Adalet Bakanlığından kadına ve çocuğa yönelik suçlarla ilgili genelge
İstanbulun 4. kulesi

İstanbul'un 4. kulesi

Topkapı Sarayı'ndaki en yüksek yapı.
Konutta sıra orta gelirlide

Konutta sıra 'orta' gelirlide

​Dört formüle çalışıldı.
Sesini Brüksele duyuramadı

Sesini Brüksel'e duyuramadı

​PKK'dan Hollandalı gazeteciye ölüm tehdidi.

İhracatta Cumhuriyet rekoru

İhracatta Cumhuriyet rekoru

​254,2 milyar dolar.

Yangına koşacak ilk T-70

Yangına koşacak ilk T-70

​Yeni Şafak yerli helikopterin kokpitine geçti.
Sıra İnönü ve Ecevit'le anılan isimlerde

Sıra İnönü ve Ecevit'le anılan isimlerde

​İmamoğlu-Akşener birlikteliğine karşı Kılıçdaroğlu adaylık turunda.
PKK'dan AK Partili vekile suikast timi

PKK'dan AK Partili vekile suikast timi

​Talimat Aynel Arab'daki 'Hacı' kod adlı teröristten.
Bulgaristan'a gaz satacağız

Bulgaristan'a gaz satacağız

​Enerji üssü için ilk adım.
Özel sektör de enflasyonla mücadele etmeli

Özel sektör de enflasyonla mücadele etmeli

​Fiyat sabitleme 1 yıla çıkmalı.
Rus üssü vuruldu

Rus üssü vuruldu

​En az 63 asker öldü.
e-Devlet'te dijital kimlik dönemi

e-Devlet'te dijital kimlik dönemi

​Müjdeyi Fuat Oktay duyurdu.
Hâkim kararı olmadan hacze gidilemeyecek

Hâkim kararı olmadan hacze gidilemeyecek

​Yedinci Yargı Paketi TBMM'ye geliyor.
Servis aracı şarampole yuvarlandı

Servis aracı şarampole yuvarlandı

​Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.
Cenazesini öpüp gözyaşı döktüler

Cenazesini öpüp gözyaşı döktüler

​Brezilya efsanesi Pele'ye veda etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.