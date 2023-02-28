Hocalı Soykırımı 31. yıl dönümünde Keçiören'de anıldı

“Bugün iki hüznü, iki acıyı bir anıyor ve yaşıyoruz. Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir. Bizler Hocalı soykırıma şahit olunca, o zamanı ve tarihi yaşayınca insan çok etkiliyor. Ben o zaman Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Genel Sekreter yardımcısıydım. Rahmetli Başbuğ, o dönemde bana bir mektup verdi ve iki arkadaşımızla birlikte Azerbaycan’a gittik. Elçi Bey’e bu mektubu ilettik. Daha sonra Halk Cephesi’ne gittik ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin de üzerine düşeni yaptığını gördük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlığını ilan eden Türk Cumhuriyetlerimiz için diyor ki, ‘Bir gün komşumuz olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılacak, dini bir, dili bir, soyu bir, kökü bir olan kardeşlerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti devleti buna hazırlıklı olmalıdır.’ Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılmış, dağılmanın ardından da yeni devletler bağımsızlığını ilan etmiştir. Buradan baktığımızda 90'lı yıllar Sovyetler Birliği'nin dağılması dünyayı yeni bir ekonomik, coğrafi ve sosyolojik düzenle karşı karşıya bırakmıştır. Türkiye ile kardeşlerinin karayolu ve hava yolu bağlantısının olmaması için Ermenistan Karabağ’da soykırım yapmıştır. O dönem Karabağ soykırımı için mitingler yaptık. 20 bin kişi vardık. Can attık Karabağ’a gitmek için. Karabağ zaferimizde de bu sevinci yaşadık. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”