Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Hortuma kapılan araçta beli kırılmıştı Kardeşi şoförü canını kurtardı dedi
HATAY

Hortuma kapılan araçta beli kırılmıştı: Kardeşi 'şoförü canını kurtardı' dedi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gün çıkan yangında bir fabrikanın tahliyesi sırasında çıkan hortuma kapılan firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın Adana'daki tedavisi sürüyor. Yılmaz'ın kardeşi Nurettin Yılmaz, "Ablam ve şoförünün içinde bulunduğu araç havaya uçuyor. Neyse ki şoförü araba düşer düşmez sürmeye devam edip, canını kurtardı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hatay'da hortum meydana geldi.
Hatay'da hortum meydana geldi.

İskenderun'da önceki gün saat 14.00 sıralarında çıkan yangında alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunna bir filtre fabrikası, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Hatay'da hortum meydana geldi.
  • Bu sırada fabrikanın önünde hortum oluştu. Firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobil, hortuma kapıldı. Hortumun havaya kaldırdığı otomobil, bir süre sonra yere çakıldı. Yaralanan Yılmaz, İskenderun'da özel hastaneye kaldırıldı, buradan da Adana'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Beli kırıldığı belirlenen Yılmaz, ameliyat edildi. Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hatay'da hortum meydana geldi.

İskenderun’da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi
FOTOĞRAF 12
Title
Hatay’ın İskenderun ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Title
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında Sarıseki ve Azganlık mahallelerinde bulunan çok sayıda ev, ahır ve mezarlık alevlere teslim olurken, alevlerin arasında kalan Azganlık Şehitliği ise yangından etkilenmedi.
Title
İskenderun’da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi.
Title
Yangının evlere ve ahırlara kadar geldiğini görünce ailesi ve hayvanlarını alarak uzaklaştıklarını ifade eden Osman Vural isimli vatandaş, evinin komple yandığını söyledi.
Title
Vural, Bir tek ineklerimizi kurtarabildik, yapacak başka da bir şeyimiz yoktu. Yine de Allah devletimize, milletimize zarar vermesin dedi.
Title
Ahırlarının itfaiyenin ihmalkarlığı sonucu yandığını iddia eden bir vatandaş ise ekiplerin karşıda beklediklerini fakat yanan alana gelmediklerini söyledi.
Title
Kendi çabaları ile ahırı yanmaktan kurtarmaya çalıştığını ifade eden vatandaş yine de ahırlarını kurtaramadığını ifade etti.
Title
İskenderun’da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi.
Title
Hatay yangınında çok sayıda ev zarar gördü
Title
Hatay yangınında çok sayıda ev zarar gördü
Title
Hatay yangınında çok sayıda ev zarar gördü
Title
Hatay yangınında çok sayıda ev zarar gördü
İskenderun’da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi
Hatay'da çıkan orman yangınında çok sayıda ev, ahır ve mezarlık zarar görürken, alevlerin arasında kalan şehitlik ise yangından etkilenmedi.

MUCİZE KURTULUŞ

Selma Yılmaz’ın kardeşi Nurettin Yılmaz, yaşanan durumun kendilerini çok üzdüğünü ama ablasının 'mucize' bir şekilde kurtulmasından dolayı şükrettiklerini dile getirdi. İlçedeki yangının İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’ne sıçramasının ardından alevlerin fabrika yakınına ulaştığını ve bundan dolayı hızlıca çalışanlarını tahliye etme kararı aldıklarını kaydeden Nurettin Yılmaz, ablasının da mülki amirlerle birlikte alevlerin ulaştığı noktaya giderek incelemelere katıldığı ve müdahaleye yardımcı olmak için çabaladığını kaydetti.

Selma Yılmaz.

Hortuma kapılan otomobilin sürücüsünün beli kırıldı
OYNAT 00:26
Hortuma kapılan otomobilin sürücüsünün beli kırıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde kontrol altına alınan yangının çıktığı sıralarda hortumun meydana geldiği ortaya çıktı. Otomobiliyle bölgeden geçerken hortuma kapılan ve otomobili yerden yükselen Selma Yılmaz'ın beli kırıldı.

PATLAMA SESİ VE HORTUM

Ablası Selma Yılmaz’ın yangın bölgesinden otomobiline döndüğünü ve o sırada yangın nedeniyle bir patlamanın gerçekleştiğini dile getiren Nurettin Yılmaz, “Görüntülerde izlediğiniz gibi patlamanın etkisiyle bir hortum oluştu. Ablam ve şoförünün içinde bulunduğu araç havaya uçuyor. Neyse ki şoförü araba düşer düşmez sürmeye devam ediyor ve daha sonra ambulansla İskenderun’da bir özel hastaneye geçiyor. Durum belli olunca Adana’daki özel bir hastaneye geçtik. Ablam burada ameliyat oldu ve şu an çok iyi. 2-3 gün içinde taburcu olacak. Bugün yürümeye başlayacak. Tüm sevenlerimize teşekkür ve selamlarını iletti" diye konuştu.

Nurettin Yılmaz.

Hatay'da gerçekleşen patlama ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
Hatay'da gerçekleşen patlama ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı

İskenderun'daki bir ormanda daha yangın çıktı: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
GÜNDEM
İskenderun'daki bir ormanda daha yangın çıktı: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki
GÜNDEM
İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki
Abone Ol Google News
Japonya ve Rusyaya satıyorlar

Japonya ve Rusya'ya satıyorlar

Denizi olmayan şehirden somon ihracatı başarısı.
Rusya kısmen Müslüman bir ülke

Rusya kısmen
Müslüman bir ülke

Kremlin'den Charlie Hebdo açıklaması geldi.
Danışmanı paketlendi

Danışmanı paketlendi

Hatay'daki DHKP-C operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Hesap verecek

Hesap verecek

Komşusunu döven Halil Sezai, 5 ayrı suçtan yargılanacak.
110 yaşında koronayı yendi

110 yaşında koronayı yendi

​Hamdiye teyze hemşirelerin alkışları arasında taburcu edildi.

Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.

​Asam'dan Macron'a tepki

​Asam'dan Macron'a tepki

ASAM yönetim kurulu başkanı Doğanay: Bir dakika Mösyö Macron

Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar.
Dinamik fiyatlandırma seneye devrede

Dinamik fiyatlandırma seneye devrede

​Otoyol ve köprülerde yeni dönem başlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.