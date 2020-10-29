Hortuma kapılan araçta beli kırılmıştı: Kardeşi 'şoförü canını kurtardı' dedi

İskenderun'da önceki gün saat 14.00 sıralarında çıkan yangında alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunna bir filtre fabrikası, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Hatay'da hortum meydana geldi.

Bu sırada fabrikanın önünde hortum oluştu. Firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobil, hortuma kapıldı. Hortumun havaya kaldırdığı otomobil, bir süre sonra yere çakıldı. Yaralanan Yılmaz, İskenderun'da özel hastaneye kaldırıldı, buradan da Adana'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Beli kırıldığı belirlenen Yılmaz, ameliyat edildi. Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hatay'da hortum meydana geldi.



FOTOĞRAF 12 Hatay’ın İskenderun ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında Sarıseki ve Azganlık mahallelerinde bulunan çok sayıda ev, ahır ve mezarlık alevlere teslim olurken, alevlerin arasında kalan Azganlık Şehitliği ise yangından etkilenmedi. İskenderun’da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi. Yangının evlere ve ahırlara kadar geldiğini görünce ailesi ve hayvanlarını alarak uzaklaştıklarını ifade eden Osman Vural isimli vatandaş, evinin komple yandığını söyledi. Vural, Bir tek ineklerimizi kurtarabildik, yapacak başka da bir şeyimiz yoktu. Yine de Allah devletimize, milletimize zarar vermesin dedi. Ahırlarının itfaiyenin ihmalkarlığı sonucu yandığını iddia eden bir vatandaş ise ekiplerin karşıda beklediklerini fakat yanan alana gelmediklerini söyledi. Kendi çabaları ile ahırı yanmaktan kurtarmaya çalıştığını ifade eden vatandaş yine de ahırlarını kurtaramadığını ifade etti. İskenderun’da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi. Hatay yangınında çok sayıda ev zarar gördü Hatay yangınında çok sayıda ev zarar gördü Hatay yangınında çok sayıda ev zarar gördü Hatay yangınında çok sayıda ev zarar gördü İskenderun’da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi Hatay'da çıkan orman yangınında çok sayıda ev, ahır ve mezarlık zarar görürken, alevlerin arasında kalan şehitlik ise yangından etkilenmedi.

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MUCİZE KURTULUŞ

Selma Yılmaz’ın kardeşi Nurettin Yılmaz, yaşanan durumun kendilerini çok üzdüğünü ama ablasının 'mucize' bir şekilde kurtulmasından dolayı şükrettiklerini dile getirdi. İlçedeki yangının İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’ne sıçramasının ardından alevlerin fabrika yakınına ulaştığını ve bundan dolayı hızlıca çalışanlarını tahliye etme kararı aldıklarını kaydeden Nurettin Yılmaz, ablasının da mülki amirlerle birlikte alevlerin ulaştığı noktaya giderek incelemelere katıldığı ve müdahaleye yardımcı olmak için çabaladığını kaydetti.

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Selma Yılmaz.

OYNAT 00:26 Hortuma kapılan otomobilin sürücüsünün beli kırıldı Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde kontrol altına alınan yangının çıktığı sıralarda hortumun meydana geldiği ortaya çıktı. Otomobiliyle bölgeden geçerken hortuma kapılan ve otomobili yerden yükselen Selma Yılmaz'ın beli kırıldı. BiP'te paylaş

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PATLAMA SESİ VE HORTUM

Ablası Selma Yılmaz’ın yangın bölgesinden otomobiline döndüğünü ve o sırada yangın nedeniyle bir patlamanın gerçekleştiğini dile getiren Nurettin Yılmaz, “Görüntülerde izlediğiniz gibi patlamanın etkisiyle bir hortum oluştu. Ablam ve şoförünün içinde bulunduğu araç havaya uçuyor. Neyse ki şoförü araba düşer düşmez sürmeye devam ediyor ve daha sonra ambulansla İskenderun’da bir özel hastaneye geçiyor. Durum belli olunca Adana’daki özel bir hastaneye geçtik. Ablam burada ameliyat oldu ve şu an çok iyi. 2-3 gün içinde taburcu olacak. Bugün yürümeye başlayacak. Tüm sevenlerimize teşekkür ve selamlarını iletti" diye konuştu.

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Nurettin Yılmaz.

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