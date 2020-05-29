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POLİTİKA

HSK açıkladı: Duruşmaların başlayacağı tarih belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu, yargıda normale dönüş eylem planını açıkladı. HSK'nin "yeni normale dönüş eylem planı" ise; ''Bölge adliye mahkemeleri ve başsavcılıkları ile bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziranda itibaren başlatılacak. Adli yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşif dışındaki adli hizmetlerin durdurulması gibi bir durum söz konusu olmadığından, suç ve suçluyla mücadele işlemleri ile mahkemeler önünde dava ve iddia hakkının bir gereği olarak, adli hizmetlerin belirtilen istisnalar dışında gecikmeksizin yerine getirilmesi sağlanacak. Her bir mahkeme ve cumhuriyet başsavcılığının, dosyaların incelenmesi, notlanması, gerekçeli kararların yazılması, tarafların duruşmada hazır bulunmasına ihtiyaç duyulmayan dava ve işlerin neticelendirilmesi, iddianamenin kabulü ve tensip işlemlerinin icrası gibi yargısal faaliyetler ile duruşma ve keşif dışındaki diğer rutin işlemlerin sürdürülmesi hususunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekecek'' olarak açıklandı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzalı eylem planı, adliyelerde görev yapan tüm hakim ve cumhuriyet savcılarına duyuruldu.

  • Duyuruda küresel krize dönüşen yeni tipi koronavirüsle mücadele kapsamında yargısal sürelerin durdurulması, ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi dahil tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde HSK'nin yetkili kılındığı hatırlatıldı.

Yaşanan sürecin ardından olağan yaşam koşullarının gerekli tedbirlerle birlikte sürdürülmesi anlamına gelen "yeni normal"e geçiş zaruretinin ortaya çıktığı ve bütün kamu otoritelerinin normalleşme sürecine ilişkin yol haritası belirlediği bildirilen duyuruda, HSK Genel Kurulunun da yargısal faaliyetlerde kesintiye neden olmamak, vatandaşların sağlıklı ortamda hukuk hizmetlerini almalarını temin etmek, "yeni normale" dönüş eylem planı çerçevesinde alınacak tedbirler hakkında durum değerlendirmesi yapmak amacıyla bugün olağanüstü gündemle toplanarak oy birliğiyle karar aldığı kaydedildi.

  • HSK'nin "yeni normale dönüş eylem planı" şöyle:
  • "1- Tutuklu, (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16 Haziran 2020'ye kadar ertelenmesine dair tedbir aynen uygulanacak.
  • 2- Bölge adliye mahkemeleri ve başsavcılıkları ile bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran 2020'den itibaren başlatılacak.
  • 3- Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbir 1 Haziran 2020 itibarıyla sonlandırılacak.
  • 4- Adli yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşif dışındaki adli hizmetlerin durdurulması gibi bir durum söz konusu olmadığından, suç ve suçluyla mücadele işlemleri ile mahkemeler önünde dava ve iddia hakkının bir gereği olarak, adli hizmetlerin belirtilen istisnalar dışında gecikmeksizin yerine getirilmesi sağlanacak. Her bir mahkeme ve cumhuriyet başsavcılığının, dosyaların incelenmesi, notlanması, gerekçeli kararların yazılması, tarafların duruşmada hazır bulunmasına ihtiyaç duyulmayan dava ve işlerin neticelendirilmesi, iddianamenin kabulü ve tensip işlemlerinin icrası gibi yargısal faaliyetler ile duruşma ve keşif dışındaki diğer rutin işlemlerin sürdürülmesi hususunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekecek.
  • 5- Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla 20 Temmuz 2020'ye kadar hakim ve cumhuriyet savcılarının yıllık izin talepleri karşılanmayacak.
  • 6- Daha önce Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13 Mart 2020 tarihli yazıları ile idari izinli sayılan şahısların kapsamı daraltıldığından, 1 Haziran'dan itibaren yalnızca 60 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan hakim ve cumhuriyet savcıları idari izinli sayılacak.
  • 7- İdari izinli sayılan hakim ve cumhuriyet savcılarının baktığı mahkeme ve işler için mahallin şartları ve hakkaniyet ilkesi de gözetilerek komisyon başkanları ve cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hakim ve cumhuriyet savcısı belirlenecek.
  • 8- 1 Haziran 2020 tarihinden sonra yargı hizmetleri icra edilirken Sağlık Bakanlığının belirlediği 'adli hizmetler yerine getirilirken uyulması gerekli tedbirler' talimatına ve Bilim Kurulunun bu doğrultudaki önerilerine riayet edilecek."

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