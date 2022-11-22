Hudut Kartalları geçit vermiyor: 13 kişi yakalandı

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/UF0ueC3vGd
Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/UF0ueC3vGd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 22, 2022