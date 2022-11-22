Gündem Hudut Kartalları geçit vermiyor 13 kişi yakalandı
ANKARA

Hudut Kartalları geçit vermiyor: 13 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve İran’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Hudut Kartalları geçit vermiyor: 13 kişi yakalandı
MSB

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hudut Kartallarımız, Suriye ve İran’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Rüzgarda tarihi rekor

Rüzgarda tarihi rekor

Elektrik üretimindeki payı yüzde 25 oldu.
Messi sahneye çıkıyor

Messi sahneye çıkıyor

Arjantin-Suudi Arabistan maçı 11'leri belli oldu.
Pençe-Kılıç meşru hakkımızdır

Bahçeli: Harekata karşı çıkan HDP TBMM'ye sızmış düşman bakiyesidir.

Gizemli mağaranın içinde ne var?

Gizemli mağaranın içinde ne var?

Sular çekilince ortaya çıktı: Herkes dibindekileri merak ediyor.

​Katar'a yapılan dayatmanın başrolünde İngiltere var.

Şafak vakti harekete geçildi​: Çok sayıda gözaltı var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.