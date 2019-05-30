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EĞİTİM

​Hukuk Fakültelerinde eğitim süresi değişiyor mu?

Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk fakültelerinde eğitim süresinin 5 yıla çıkarılacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuştu.

Buradaki konuşmasında Erdoğan, "Üçüncü amaç başlığı, hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve başarı ölçütünü yeniden belirleniyoruz. Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkacak kontenjanlar da azaltılacak. Hakim ve savcılık için özel meslek sınavlarına girilmesi gerekecek. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getiriliyor. Mesleğe kabuller sadece yardımcı kadrosundan yapılacak" ifadelerini kullandı.

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