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TRABZON

Hurda malzemelerden kar küreme aracı yaptı: Karadeniz insanının aklına her şey gelir

Trabzon’un Of ilçesinde yaşayan Neşat Demircioğlu, hurda malzemelerden yaptığı kar küreme aracını kamyonetine takarak karla kaplı mahalle yollarını temizledi.

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Haber Merkezi İHA
Hurda malzemelerden kar küreme aracı yaptı: Karadeniz insanının aklına her şey gelir
Hurda malzemelerden kar küreme aracı yaptı.

Trabzon’un Of ilçesinde yaşayan Neşat Demircioğlu, hurda malzemelerden yaptığı kar küreme aracını kamyonetine takarak karla kaplı mahalle yollarını temizledi.


Of ilçesine bağlı Keler Mahallesi’nde yaşayan Neşat Demircioğlu (44), kar yağışının yolları kapatması üzerine kar küreme aracı yapmaya karar verdi. Yıllardır böyle bir fikri olduğunu fakat şimdi bunu hayata geçirdiğini belirten Demircioğlu, gece 00:00’dan sonra 3-4 saatte kar küreme aracını yaptığını söyledi. Hurda malzemeler kullanan Demircioğlu, yaklaşık 100 TL gibi bir harcama ile küreme aracını yaptığını dile getirdi. Kar küreme aracıyla 15-20 santim karı rahatça temizlediğini belirten Demircioğlu, mahallesinin bütün yollarını aracıyla rahatça açtığını söyledi.
"Uzun zamandır bu fikir aklımdaydı"


Yaptığı işle belediyenin de işini hafiflettiğini belirten Neşat Demircioğlu, "Mahallemiz ilçe merkezine 30 kilometre uzakta. Kar yağdığı zaman yollar hemen kapanıyor. Bunun için kendi imkanlarımla böyle bir araç yapmaya karar verdim. Kar bir anda yağdığı için belediyemizin heryere yetişmesi doğal olarak mümkün olmuyor. Belediyemizin de işini hafifletmek için böyle bir şey yaptım. 15 santimetre kardan dolayı belediyemiz sürekli buraya gelemez. Kendi mahallemizin yollarını bu araçla açtık. Bu proje yaklaşık 10 yıldır aklımda. Küçük bir tamir dükkanım var. Tek başıma yaptım bunu. Hurda malzemeler kullandım. Kriko, cam sileceği motoru, küçük bir akü, demir, sac ve ahşap kullandım. Akü vardı bende. Silecek motoruna para harcadım. Sadece 100 TL harcayarak bu aracı yaptım. Kamyonetim 1995 model" dedi.
"Karadeniz insanının aklına her şey gelir"


Bu tarz işlere meraklı olduğunu belirten Demircioğlu, "Sosyal medyada bu görüntüleri paylaşınca tebrik edenler oldu. Bizim mahallenin yollarını da aç diyenler oldu. Karadeniz insanının aklına her şey gelir. ’Karadenizlilerin kafası 12.00’den sonra çalışmaz’ konusuna gelince ben bunu gece 24.00’dan sonra yaptım. Gece yatmadım bunu yaptım. 3-4 saatte yaptım bunu. 15-20 santimetre karı rahatlıkla temizleyebiliyor. Yolları açtık fakat yakıt pahalı olduğu için arabasını fazla kullanan yok" diye konuştu.

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