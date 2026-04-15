Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hürmüz Boğazı’ndaki Türk gemileri: Bakanlar Fidan ve Uraloğlu son durumu açıkladı

12:06 15/04/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hürmüz Boğazı’nda çalışmalar devam ediyor.
Bakanlar Uraloğlu ve Fidan, Hürmüz Boğazı’nda 8 geminin çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve konuyla ilgili diplomatik temasların devam ettiğini açıkladı. Uraloğlu teknik sürecin ilerlediğini belirtirken, Fidan ise temasların sürdüğünü ve gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı'nda Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin konuştu.

Bakan Fidan,
"Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslarımız devam ediyor"
dedi.
Hürmüz'deki gemilerden üçünü çıkardıklarını, dört geminin çıkma talebi olmadığını bildiren Uraloğlu ise,
"3 gemimizi çıkardık, geri kalan 12 geminin 4 tanesinin çıkma talebi yok. 2'si enerji gemisi, 2 tanesi de gemiden gemiye yük aktaran gemi. Dolayısıyla orada faaliyetlerine devam edecekler. Geri kalan 8 gemimizi çıkarmayla ilgili çalışmaları Dışişleri Bakanlığı'mızın koordinesinde yürütüyoruz"
diye konuştu.


#Hürmüz Boğazı
#Türk Bayraklı Gemi
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
