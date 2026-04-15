Hürmüz Boğazı’ndaki Türk gemileri: Bakanlar Fidan ve Uraloğlu son durumu açıkladı

Hürmüz Boğazı’nda çalışmalar devam ediyor.
Bakanlar Uraloğlu ve Fidan, Hürmüz Boğazı’nda 8 geminin çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve konuyla ilgili diplomatik temasların devam ettiğini açıkladı. Uraloğlu teknik sürecin ilerlediğini belirtirken, Fidan ise temasların sürdüğünü ve gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı'nda Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin konuştu.
Bakan Fidan,
"Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslarımız devam ediyor"
dedi.
Hürmüz'deki gemilerden üçünü çıkardıklarını, dört geminin çıkma talebi olmadığını bildiren Uraloğlu ise,
"3 gemimizi çıkardık, geri kalan 12 geminin 4 tanesinin çıkma talebi yok. 2'si enerji gemisi, 2 tanesi de gemiden gemiye yük aktaran gemi. Dolayısıyla orada faaliyetlerine devam edecekler. Geri kalan 8 gemimizi çıkarmayla ilgili çalışmaları Dışişleri Bakanlığı'mızın koordinesinde yürütüyoruz"
diye konuştu.
