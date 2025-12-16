Hüseyin Kocabıyık hakkında karar verildi

Yeni Şafak
16:3516/12/2025, Salı
DHA
Eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan Kocabıyık hakkında 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına hükmetti.

İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, AK Parti eski milletvekili
Hüseyin Kocabıyık
’ın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik paylaşımları nedeniyle dava açıldı. Kocabıyık’ın ‘İftira' ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Kocabıyık, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) aracılığıyla katıldı.

Tahliye edildi


Mahkeme, Kocabıyık’ın ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, tahliyesine hükmetti.




