İBB Başkanı İmamoğlu’nun gerçek dışı iddiasına Başkan Kartoğlu’ndan cevap: Yemeğe gelseydiniz ağırlardık

Kadıköy halkı isyan etti: İmamoğlu, 'her şey çok güzel olacak' dedi, o kadar güzel oldu ki lağım kokusundan durulmuyor

İstanbul'da Kadıköy'ün göbeğini lağım kokusu sardı. Çevredekiler duruma isyan ederken esnaf ise işlerinin aksadığını söyledi.

Kadıköy'de sağanak sonrası tıkanan rögarlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi alt yapı çalışması yaptı. Çalışma sonrası kanalizasyondan ağır bir koku yayılmaya başladı. Kadıköylüler, Rıhtım Caddesi'nde yayılan lağım kokusundan şikayetçi olmaya başladı. Cadde üzerinde restoran ve lokantaları olan esnaf, ağır kokudan dolayı müşteri gelmediğini ve zor durumda olduklarını belirtti. Muhabirin mikrofon uzattığı bir vatandaş ise İmamoğlu'na yüklenerek, '' İmamoğlu dedi ki, ''Çok güzel olacak her şey.'' Gerçekten o kadar güzel oldu ki lağım kokusundan Kadıköy'de durulmuyor. Daha birkaç ay önce yapıldı burası. Ben buradan bir şey anlıyorum ki CHP Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, belediye zihniyetini yada anlayışını bilmiyor. Burası İstanbul'un göz bebeği, burada bu gibi kokular olacaksa diğer yerleri düşünemiyorum zaten'' diyerek isyanını dile getirdi.

