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Gündem İBB Başkanı İmamoğlunun gerçek dışı iddiasına Başkan Kartoğlundan cevap Yemeğe gelseydiniz ağırlardık
POLİTİKA

İBB Başkanı İmamoğlu’nun gerçek dışı iddiasına Başkan Kartoğlu’ndan cevap: Yemeğe gelseydiniz ağırlardık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Başakşehir ziyareti sırasında öğlen saatlerinde yemeğe giden çalışanları hedef göstererek “İmamoğlu geliyor, boşaltın orayı” diye talimat verildiği iddiasına Başakşehir Belediyesi'nden yanıt geldi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu "Keşke 'Nerede bu insanlar' diye sorsaydı da öğle yemeği için belediye binamıza geldiklerini öğrenseydi" dedi.

Haber Merkezi DHA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yemeğe giden çalışanları hedef gösterdi, belediye başkanı cevap verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yemeğe giden çalışanları hedef gösterdi, belediye başkanı cevap verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir ziyareti sırasında Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Kadın Aktivite Merkezi'nin (BAKMER) kapılarının yüzüne kapatıldığını iddia etti.

Bu asılsız iddia, sosyal medyada servis edilen bir videoda İmamoğlu tarafından dillendirildi.

İmamoğlu’nun gerçeği yansıtmayan sözlerine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya üzerinden cevap verdi.

“YEMEĞE GELSEYDİNİZ AĞIRLARDIK”

Başkan Kartoğlu, İBB Başkanı’nın asılsız sözlerine, sosyal medya platformu üzerinden şu sözlerle cevap verdi;

  • “İBB Başkanı ilçemizi ziyareti sırasında BAKMER çalışanlarının kendisini görünce kapıları kapadıklarını iddia etmiş. Keşke 'nerede bu insanlar?' diye sorsaydı da öğle yemeği için belediye binamıza geldiklerini öğrenseydi. Çalışma arkadaşlarımız ile yemek yerdik.”

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