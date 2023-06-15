İBB Meclisi'nde bozuk asansörler ve yürüyen merdivenler gündeme geldi: Ulaşım en önemli sorun haline geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörler, İstanbulluları bezdirdi.
İBB Meclisi haziran ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi ve aynı zamanda Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi olan Hamdi Demirhan, AK Parti döneminde İBB'nin yatırım ve çalışmalarla her zaman öncü ve örnek olmasının, ulaşım başta olmak üzere yapılan faaliyetlerle İstanbulluların hayatını kolaylaştırmasının ve kentsel hizmetlerde kaliteyi yükseltmenin temel hedef olarak belirlendiğini söyledi.
AK Parti döneminde "insan" ve "şehir" kavramlarının hizmetin temel amacı olduğunu ifade eden Demirhan, yapılan her hizmette bu kadim şehrin ve bu şehirde yaşayan insanların çıkarlarının her şeyin üzerinde tutulduğunu, şehrin farklı siyasi ikballer uğruna kaderine terk edilmediğini belirtti.
Demirhan, AK Parti dönemindeki ulaşım projelerinden bahsederek, şöyle konuştu:
"Yanan, arızalanan İETT araçlarına yönelik hangi çözüm önerileri geliştirilmiştir?"
İstanbul'daki ulaşımın kaderine terk edilemeyecek kadar önemli olduğuna işaret eden Demirhan, şu soruları sordu:
Soru önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.