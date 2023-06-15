İBB Meclisi'nde bozuk asansörler ve yürüyen merdivenler gündeme geldi: Ulaşım en önemli sorun haline geldi

"AK Parti döneminde ulaşımda, lastik tekerlekli ve raylı sistemler ağı sorunsuz şekilde çalıştırılmış, bugün İstanbul için rutin haline gelen İETT arızaları, yangınlar, seferlerde gecikmelerin yaşanması İstanbul için kabul edilebilir bir durum olmamıştır. İETT'deki arızalar, yanmalar ve seferlerin iptal veya gecikmesi şimdi de İstanbul'un metrolarında yaşanmaya başlamıştır. İETT araçları gibi AK Parti döneminde yapılıp sorunsuz şekilde çalışan metro hatlarında yanmalar, arızalar ve sefer iptalleri başlamıştır. İstanbullu vatandaşlarımız adı yürüyen ancak kendisi yürümeyen merdivenlerden, çalışmayan asansörlerden geçti, metroların doğru şekilde çalışmasını umut eder hale geldi. İstanbul ulaşım sisteminde metrolar da İETT'nin kaderini yaşamaya başlamış ve İstanbullular için başka bir ulaşım problemi haline gelmiştir."