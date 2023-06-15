İstanbullunun metrobüs çilesi bitmiyor: Uzun kuyruklar oluştu vatandaş isyan etti

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, önce Cumhurbaşkanlığı adaylığı, ardından Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı adaylığı ve CHP’de iktidar mücadelesi verirken Türkiye’nin en büyük iki şehri İstanbul ve Ankara kaderlerine terk edildi. İstanbul’da itfaiyedeki liyakatsiz kadrolar nedeniyle yangınlara doğru dürüst müdahale edilemiyor. Ankara’da ise her yağıştan sonra sel olması rutin hale geldi.