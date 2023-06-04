İstanbul'un ulaşım çilesi bitmiyor: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki seferlerde aksama yaşanıyor

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, geçtiğimiz sene CHP yönetimindeki İBB tarafından öğrenci ulaşımına yapılan yüzde 40'lık zammın, Cumhur İttifakı oylarıyla İBB Meclisi'nde geri alındığını duyurmuştu. Bu kararın mecliste onaylanmasının ardından bir sene geçmesine rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından uygulanma hayata geçirilmedi.