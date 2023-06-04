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İstanbul'un ulaşım çilesi bitmiyor: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki seferlerde aksama yaşanıyor

Haliç Köprüsü üzerinde tespit edilen ray çatlağının onarımı nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler aktarmalı olarak gecikmeli yapılıyor.

19:42 . 4/06/2023 Pazar
AA
Haliç Köprüsü üzerinde tespit edilen ray çatlağının onarımı nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler aktarmalı olarak gecikmeli yapılıyor.

Haliç Köprüsü üzerinde tespit edilen ray çatlağının onarımı nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler aktarmalı olarak gecikmeli yapılıyor.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki seferlerde aksama yaşanıyor. Yaşanan sorun nedeniyle Yenikapı ve Hacıosman yönünden metroya binenler Taksim istasyonunda inmek zorunda kalıyor.

Ters yönden gelecek metroları bekleyenler nedeniyle istasyonda da yoğunluk meydana geldi.

Bazı yolcular, gecikmelere tepki göstererek, arızanın bir an önce giderilmesini istedi.



Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç Köprüsü üzerindeki bölümünde ray çatlağının tespit edildiği belirtildi.

Çatlağın onarımı tamamlanana kadar seferlerin Taksim istasyonundan aktarmalı "Yenikapı-Taksim, Taksim-Yenikapı-Taksim-Hacıosman, Hacıosman-Taksim" olarak yapıldığı aktarılan açıklamada, "Maç işletmesi nedeniyle Taksim-Seyrantepe arasında aktarmasız ek seferler düzenlenmektedir. Bölgeye intikal eden ekiplerimizin onarımı 30 dakika içinde tamamlamasının ardından normal işletmeye geçilmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.


#Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı
#İstanbul
#Ulaşım
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