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İBB'de başkanvekili çarşamba günü seçilecek

İBB'de başkanvekili çarşamba günü seçilecek

17:4323/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İBB ve Beylikdüzü Belediye başkanvekillerinin belirlenmesi için seçim yapılacak.
İBB ve Beylikdüzü Belediye başkanvekillerinin belirlenmesi için seçim yapılacak.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı için 26 Mart Çarşamba günü İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinde seçim yapılacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi
, 26 Mart Çarşamba günü yeni başkan vekilini seçecek.
İçişleri Bakanlığı
, tutuklanan
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun,
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık
'ın ve
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan
'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Başkanvekilleri çarşamba günü belirlenecek

İstanbul Valiliği, İBB ve Beylikdüzü Belediyesi'nde yeni başkan vekillerinin belirlenmesi için İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinde 26 Mart Çarşamba günü seçim yapılacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00’da, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00’da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadeleri yer aldı.




#İBB
#Beylikdüzü
#Seçim
#Başkan Vekili

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