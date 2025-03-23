İBB'de başkanvekili çarşamba günü seçilecek

İstanbul Valiliği, İBB ve Beylikdüzü Belediyesi'nde yeni başkan vekillerinin belirlenmesi için İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinde 26 Mart Çarşamba günü seçim yapılacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00’da, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00’da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadeleri yer aldı.