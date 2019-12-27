Gündem İBBde ÇED kıyımı
POLİTİKA

İBB’de ÇED kıyımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ÇED raporuna olumlu görüş bildiren bürokratları görevden alıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Fuat Alarçin’ın iş akdi, “görüşünüzü olumsuz olarak değiştirin” baskısına direndiği için feshedildi. Daha önce bilimsel rapor hazırlayan tüm daire başkanlarından “olumsuz yönde yeni rapor” hazırlamaları istendi. İSKİ ile Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı’nın talimata uyup olumsuz rapor vereceği belirtiliyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Kanal İstanbul
Kanal İstanbul

Kanal İstanbul projesine “bataklıklar bitecek”, “deprem olacak”, “manda sayısı azalacak” gibi iddialarla karşı çıkan CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kıyıma başladı. Kanal İstanbul’un ÇED raporuna sunduğu olumlu görüşünü değiştirmeyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin görevden alındı. Alarçin’e ‘görüşünüzü olumsuz olarak değiştirin’ diye baskı yapıldığı ancak kabul etmeyince ‘uyum problemi var’ denilerek görevine son verildiği öğrenildi. Alarçin’in İBB bünyesinde çalışmaya devam etmesi için, çalıştığı Yıldız Teknik Üniversitesi’ne 29 Eylül tarihinde yazı yazılmış, böylece İBB’deki görev süresi 1 yıl daha uzatılmıştı.

Fuat Alarçin

TALİMATA UYMAYAN GİTTİ

  • Baskı Alarçin’le de sınırlı kalmadı. Raporda olumlu görüş beyan eden Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’ne, İBB Başkan Danışmanı İbrahim Kapaklıkaya tarafından “Yönetimin tavrı net, olumsuz kısımları öne çıkaran görüş yazın” şeklinde talimat verildi. Bu talimatı yerine getirmeyen bürokratların başka birimleri sürüldüğü öğrenildi. ÇED raporuna karşı hazırlanan yeni rapor için de tehditler havada uçuştu. Daha önce bilimsel araştırmalar yaparak rapor hazırlayan daire başkanlarından olumsuz yönde raporlar hazırlamaları istendi. Daha önce olumlu görüş beyan eden İSKİ, Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı’nın yeni raporda olumsuz görüş vereceği öğrenildi.

Kanal İstanbul'u yapacağız göreceksin
GÜNDEM
Kanal İstanbul'u yapacağız göreceksin
Bolu Dağı’nın ünlü lokantaları eski günlerini arıyor: Tünelden sonra işler kesildi

Bolu Dağı’nın ünlü lokantaları eski günlerini arıyor: Tünelden sonra işler kesildi
Yerli otomobilin plakası 16

Yerli otomobilin plakası '16'

Bursa'ya kurulacak fabrikada yılda 175 bin otomobil üretilecek.
Kazakistanda yolcu uçağı düştü

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü

Kalkış sırasında düşen uçakta ilk bilgilere göre 14 kişi öldü.
Öyle vurulmaz<br> böyle vurulur

Öyle vurulmaz
böyle vurulur

​İstanbul'da çıkan silahlı kavgada kan aktı.
Davet geldi<br> asker gidecek

Davet geldi
asker gidecek

​Erdoğan: Libya tezkeresi 8-9 Ocak'ta Meclis'e gelecek.
Lokma:<br>Yılın en iyisi

Lokma:
Yılın en iyisi

​Google'dan sonra AppStore'da da zirvede!

Yerli otomobil bugün yolda

Yerli otomobil bugün yolda

Tanıtım bugün Gebze'de gerçekleştirilecek.

TÜMOSAN’ın gücü 530 beygire çıktı

TÜMOSAN’ın gücü 530 beygire çıktı

Nuri Albayrak: Kısa sürede 750 ve yukarı güçleri üretmeye çalışacağız.

Senarist belli oldu

Senarist belli oldu

​​​CHP'nin '15 Temmuz tiyatro' sözü böyle uyduruldu.
Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de müşterisinin yanında

Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de müşterisinin yanında

Yeni kanallar ve uygulamalar ile Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de daha fazlasını sunuyor.
Küresel <br>işgalin halkaları

Küresel
işgalin halkaları

​ABD'nin dünya üzerinde 800 üssü var.
Kızılay 22 milyon insana umut oldu

Kızılay 22 milyon insana umut oldu

​Kızılay ayrıca 2019'da 22 bin 156 öğrenciye burs verdi.
İBB’de ÇED kıyımı

İBB’de ÇED kıyımı

İmamoğlu, Kanal İstanbul hakkında görüş değiştirmeyen bürokratları görevden aldı.
EastMed'e<br>İtalya darbesi

EastMed'e
İtalya darbesi

​İsrail'in projesi daha başlamadan çöktü.
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 70 ile yağış uyarısı yapıldı
Gündem

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 70 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Ege (İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Atatürk resmindeki detayı gördü ve 17 yıldır saklıyor: 250 bin TL'ye satışa çıkardı
Gündem

Atatürk resmindeki detayı gördü ve 17 yıldır saklıyor: 250 bin TL'ye satışa çıkardı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Mehmet Ali Demirci, memur olarak mutemetlik yaptığı dönemde, şu an tedavülde olmayan 250 bin TL'lik paranın üzerindeki Atatürk resminin yüzünde damla gibi yansıyan basım hatalı banknotu 17 yıldır saklıyor. Demirci, 250 bin liralık banknotu, 250 bin TL'ye satmaya hazırlanıyor.
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına operasyon
Gündem

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına operasyon

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.