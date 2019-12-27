İBB’de ÇED kıyımı

Kanal İstanbul projesine “bataklıklar bitecek”, “deprem olacak”, “manda sayısı azalacak” gibi iddialarla karşı çıkan CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kıyıma başladı. Kanal İstanbul’un ÇED raporuna sunduğu olumlu görüşünü değiştirmeyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin görevden alındı. Alarçin’e ‘görüşünüzü olumsuz olarak değiştirin’ diye baskı yapıldığı ancak kabul etmeyince ‘uyum problemi var’ denilerek görevine son verildiği öğrenildi. Alarçin’in İBB bünyesinde çalışmaya devam etmesi için, çalıştığı Yıldız Teknik Üniversitesi’ne 29 Eylül tarihinde yazı yazılmış, böylece İBB’deki görev süresi 1 yıl daha uzatılmıştı.
TALİMATA UYMAYAN GİTTİ
- Baskı Alarçin’le de sınırlı kalmadı. Raporda olumlu görüş beyan eden Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’ne, İBB Başkan Danışmanı İbrahim Kapaklıkaya tarafından “Yönetimin tavrı net, olumsuz kısımları öne çıkaran görüş yazın” şeklinde talimat verildi. Bu talimatı yerine getirmeyen bürokratların başka birimleri sürüldüğü öğrenildi. ÇED raporuna karşı hazırlanan yeni rapor için de tehditler havada uçuştu. Daha önce bilimsel araştırmalar yaparak rapor hazırlayan daire başkanlarından olumsuz yönde raporlar hazırlamaları istendi. Daha önce olumlu görüş beyan eden İSKİ, Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı’nın yeni raporda olumsuz görüş vereceği öğrenildi.