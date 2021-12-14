​İBB’de DHKP-C’li de var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) PKK’lı teröristlerin yanı sıra DHKP-C’lileri de işe almış. Terör örgütleriyle iltisaklı 557 kişinin İBB’de işe alındığının açıklanması üzerine, PKK ile bağlantılı 12 kişinin ismi ortaya çıkmıştı.

Fırat D.

DHKP-C ve MKP’li 5 kişinin daha ismine ulaşıldı. İşe alınan DHKP-C’liler arasında en dikkat çekeni Fırat D. oldu. 24 Şubat 2020’de İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş’de işe başlayan Fırat D.’nin, 24-27 Temmuz 2015 tarihleri arasında Gazi Mahallesindeki olaylarda polis memuru Muhammet Fatih Sivri’nin şehit edilmesi olayına karıştığı, gözaltına alınıp 6 Ağustos 2015’te tutuklandığı öğrenildi.

CEZAEVİNDE AÇLIK GREVİ

Fırat D., Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olduğu dönem 3-13 Şubat 2016 arasında da 10 gün açlık grevi eylemine katılmış. Fırat D.’nin ayrıca güvenlik güçlerine silahlı saldırıda bulunan DHKP-C’li terörist Elif Sultan Kalsen’le ilgili operasyonları protesto için 11 Şubat 2015’te Galatasaray Lisesi önünde toplanan grup içinde bulunduğu ve burada da gözaltına alındığı öğrenildi.

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TERÖRİST CENAZELERİNDE

İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği San. Tic. A.Ş.’de çalışan Yılmaz F. ise 3 Mart 2016’da İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne silahlı ve bombalı eylem gerçekleştiren DHKP-C’li teröristlerden Çiğdem Yakşi’nin Eskişehir’deki cenaze törenine katılan grup içindeymiş. Uygulama noktasındaki kontrolde, öldürülen örgüt mensuplarına ait fotoğraf ve pankartların bulunduğu otobüs içinde gözaltına alınan Yılmaz F., DHKP-C’nin çıkardığı dergiyi dağıtırken ve örgüt eylemlerinde de farklı tarihlerde gözaltına alınmış.

Halil Y.

Kendini adliyeye zincirledi

Terör örgütleriyle iltisaklı diğer İBB çalışanları da şunlar:

- Özgür B.: Cezaevlerindeki açlık grevi eyleminde ölen DHKP-C’li Yemlihan Kaya’nın, 19 Temmuz 1998’de mezarı başında yapılan anma törenine katıldığı sırada gözaltına alındı. Edirne’deki 5 DHKP-C’linin tutuklanmasını protesto için İstanbul’dan Edirne’ye giden örgüt mensuplarını taşıyan otobüsün içindeydi. Emniyet’in yaptığı GBT sorgusunda gözaltına alındı.

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Özgür B.

Halil Y.: 26 Haziran 2006’da kendini İstanbul Adliyesi ana giriş kapısı dışındaki demir bahçe çitlerine zincirlemeye çalışırken gözaltına alındı. DHKP-C terör örgütüne yönelik İstanbul’da 12 Eylül 2014’te gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı, 15 Eylül 2014’te serbest bırakıldı.

- Uğur D.: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, MKP terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 Şubat 2019’da TEM polisine ifade verdi.

O çalışanlar için soru önergesi

İBB Meclisi Aralık ayı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda “terör örgütleriyle ilintili 557 çalışan” tartışmaları gündeme geldi. AK Partili Meclis Üyesi Özlem Erol’un konuyla ilgili verdiği soru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Özlem Erol, “22 Haziran 2019 - 13 Aralık 2021 tarihleri arasında kaç kişi işe alınmıştır? Bu kişilerin PKK, KCK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle bağlantılı olup olmadıkları araştırılmış mıdır? Bunlardan 455’inin PKK ve KCK kaydı, 80’inin DHKP-C kaydı, 20’sinin de MLKP kaydı devlet tarafından belirlenmiş olmakta. Bunlarla ilgili işlem yapılmış mıdır?” diye sordu. İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise “İBB yönetimini CHP’nin vatansever mensupları ve şehit annelerine şikayet ediyorum” deyip söz konusu çalışanlarla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi.

Öztrak örgütsel kadrolaşmayı savundu

PKK/KCK’nın dağ kadrosunda bulunan ve illegal eylemlere katılan örgüt mensuplarının İBB’de işe alındığının ortaya çıkmasıyla ilgili CHP yönetiminden ilk yorum geldi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin soruları cevapladı. İBB’deki örgütsel kadrolaşmayı inkar eden Öztrak, CHP’nin istihbarat teşkilatı olmadığını belirterek işe alımlarda yargı kararları ve belgelere bakıldığını savundu. Öztrak, “CHP’nin bir istihbarat teşkilatı yoktur. Biz belgeye bakarız, yargı kararına bakarız. Ortaya konan bir belge yok, yargı kararı yok. Sadece ipe sapa gelmez iddialar var. Kimse boş atıp dolu tutturmaya kalkmasın” diye konuştu.

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“HDP’nin İstanbul’daki kongresinde terörist Öcalan ile ilgili slogan atıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. HDP’nin adının böyle bir olayda geçmesini siz nasıl yorumlarsınız?” sorusuna ise CHP’li Öztrak, “Bu hiçbir şekilde kabul edilemez, yanlıştır” cevabını verdi.

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