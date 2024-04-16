İBB’de grup başkanvekilleri belli oldu

Yeni dönemin ilk toplantısında İBB komisyonları ve parti grup başkanvekillikler belirlendi. İBB AK Parti Grubu’na İBB ve Fatih Meclis Üyesi Zeynel Abidin Okul, CHP Grubu’na İBB ve Tuzla Meclis Üyesi Ülkü Sakalar, MHP Grubu’na ise İBB Meclis Üyesi Orkun Ayhan Grup Başkanvekili olarak belirlendi. Meclis toplantısı, İBB komisyonlarının belirlenmesinin ardından sona erdi.

5 yıldır İBB AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu veda mesajı yayınladı. Göksu mesajında, “Hayra motor şerre fren olmak, İstanbulluların hakkını savunmak için 5 yıl boyunca üstlendiğim İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimi yeni dönemle birlikte tamamlamış bulunuyorum. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım AK Parti İstanbul İl Başkanlarımıza, yerel yönetimler birim başkanlarımıza, grup yönetimimize, meclis üyelerimize, teşkilat mensuplarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İBB AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapacak olan Zeynel Abidin Okul Başkanımıza da yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.